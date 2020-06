bijzondere wolken in de nacht

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Sylvia Kroos zag bijzondere wolken in de nacht.



'Lichtende nachtwolken vormen zich op een gigantische hoogte, namelijk variërend van 75 tot 85 kilometer. ‘Normale’ wolken manifesteren zich maar tot 20 kilometer boven het aardoppervlak. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden geven deze wolken zelf geen licht.

Waar het aardoppervlak geen licht meer ontvangt van de zon doen deze wolken dat wél aangezien de zon, op de gigantische hoogtes waar deze wolken zich vormen, nog niet is verdwenen achter de horizon.

Maandagnacht om 03.30 uur naar het donkere deel van de Harreweg gefietst, met de hoop op lichtende nachtwolken. Met het blote oog was het nauwelijks te zien, er was een belichtingstijd van 20 seconde voor nodig.'