’t Huis te Poort vindt onderdak in Westvestkerk

Schiedam - Stichting ’t Huis te Poort vindt voorlopig onderdak in de Schiedamse Westvestkerk. Florens Ensemble opent daar het concertseizoen 20-21.



Wegens de coronacrisis moesten de concerten in ’t Huis te Poort een paar maanden geleden abrupt worden geannuleerd; een domper voor de musici, de organisatie en vooral ook het publiek.

Er bestond lang onzekerheid of de activiteiten in het komende seizoen zouden kunnen worden voortgezet. Natuurlijk gaf de versoepeling van de regels enige hoop, maar het staat vast dat de anderhalve meterregel voorlopig van kracht zal blijven. Dat maakt het onmogelijk om in ’t Huis te Poort evenementen te organiseren; de zaal is te klein om voldoende publiek te kunnen herbergen.

Collegiale hulp

Maar er is redding gekomen vanuit onverwachte hoek. De collega’s van concertlocatie Westvest90 hebben hun kerkgebouw aangeboden aan de Stichting ’t Huis te Poort voor de komende periode. In dit kerkgebouw aan de Westvest 90 – bekend om de geweldige akoestiek en daarom ook geliefd als opnamelocatie – is de ruimte groot genoeg om veilig en volgens de voorschriften publiek te kunnen ontvangen. Het zal even wennen zijn, maar er wordt aan gewerkt om het vertrouwde ‘’t Huis te Poort-gevoel’ mee te nemen. Aan de programmering zal het in ieder geval niet liggen, die is als vanouds van de hoogste kwaliteit.

Het programma 2020-2021

Op dit moment wordt er nog volop gewerkt aan het invullen van het programma. Dat is deze keer extra ingewikkeld omdat een aantal evenementen al was geboekt, maar natuurlijk ook ruimte wordt geboden aan de ensembles waarvan tijdens de crisis de concerten zijn geannuleerd. Zodra het programma compleet is, wordt de site www.thuistepoort.nl bijgewerkt en de nieuwe seizoenbrochure verspreid.

Het openingsconcert

Op vrijdag 11 september om 20.15 uur zal het openingsconcert van het seizoen plaatsvinden. Florens Ensemble (Kim Stockx – dulciaan en blokfluit, Emma Huijsser – barokharp en blokfluit, Edoardo Valorz – klavecimbel en orgel) trakteert op het concert: An Instrumental Songbook: fantastische muziek van onder anderen John Dowland (1563-1626) en Thomas Morley (1557-1602). Een voorproefje op een seizoen met, in het kader van de Brexit, veel Engelse muziek. Toegangskaarten voor het openingsconcert (€ 20,- p.p.) kunnen alleen per mail worden gereserveerd. Informatie daarover is te vinden op www.thuistepoort.nl.