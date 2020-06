Twee aanhoudingen na schietpartij bij verkeersruzie

Schiedam - Een verkeersruzie mondde gisterenmiddag uit in een schietpartij. Een kogel ging door een ruit van een bovengelegen woning. Gelukkig waren de bewoners niet thuis en raakte niemand gewond. Een paar uur na de schietpartij werden twee verdachten aangehouden, laat de politie via hun website weten.



Twee mannen zaten op een terrasje bij het stationsplein toen er een auto voorbij reed. In die auto zaten twee mannen waar één van de terrasbezoekers eerder die dag een verkeersruzie mee had gehad. Er werd over en weer geschreeuwd en vervolgens werd vanuit de auto geschoten.

Agenten vonden op straat een huls en later in een woning op de tweede verdieping een inslag. Achter het raam stond een, gelukkig lege, kinderwagen. De verdachten gingen er in hun auto vandoor. Met behulp van de beschrijving van de auto en verdachten door getuigen kond de politie enkele uren later twee verdachten aanhouden; een 26-jarige Vlaardinger en een 29-jarige Rotterdammer.

Tip vuurwapen: 750 euro

Dit incident bewijst maar weer eens dat het op zak dragen van een vuurwapen zomaar kan leiden tot gebruik ervan. Heb je weet van een vuurwapen, dan kan je tip ook nog eens geld opleveren. Via de tipgeldregeling kun je een beloning van maximaal 750,- krijgen als het vuurwapen daadwerkelijk wordt gevonden. Deze tip kun je volstrekt vertrouwelijk doen, de verdachte komt er niet achter van wie de tip komt. Bel hiervoor met team criminele inlichtingen (TCI): 06-33236432.