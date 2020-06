Nieuwe olifant in Blijdorp met luid getrompetter begroet door de vrouwtjes FILMPJE

Rotterdam - Vanmorgen in alle vroegte is olifantenbul Fahim uit Bellewaerde (België) in Blijdorp gearriveerd. Hij wordt de nieuwe fokman voor de Rotterdamse olifantengroep. Het transport vindt plaats in het kader van het Europese fokprogramma (EEP) dat door Diergaarde Blijdorp wordt gecoördineerd. Fahim volgt hiermee de Rotterdamse olifantenbul Timber op die onlangs verhuisde naar Emmen om daar voor nageslacht te zorgen.

Het transport verliep voorspoedig. Twee van zijn verzorgers reisden mee om hem extra op zijn gemak te stellen. Fahim nam in Blijdorp al snel een verfrissende duik in het water en ging daarna rustig eten. Op afstand werd hij met luid getrompetter begroet door de olifantenvrouwtjes die nieuwsgierig toesnelden. Het is de bedoeling dat Fahim voor nakomelingen gaat zorgen bij de tienjarige olifant Faya. Zij heeft de leeftijd om drachtig te worden. Dat is belangrijk om de voortplantingsorganen gezond te houden.

Fahim heeft nog geen ervaring met olifantenvrouwtjes. Na verloop van tijd zal hij aan Faya en de rest van de olifantenfamilie worden geïntroduceerd. Dan zullen we zien of het tussen hem en Faya gaat klikken. De 14-jarige Fahim is een jonge, actieve bul met veel pit.

Fahim is op 24 juli 2005 geboren in Zürich. In 2009 verhuist hij naar Bellewaerde waar hij acht jaar samenleefde met bul Tunga uit Chester zoo. Hij heeft in Blijdorp de beschikking over een binnen- en buitenverblijf. Bullen leven in principe solitair. Dit betekent dat zij in het wild de vrouwtjes alleen opzoeken in hun vruchtbare periode. Het olifantenverblijf heeft een apart gedeelte waar de vrouwtjes met de bul tijdelijk samen kunnen verblijven. Afhankelijk van de situatie en zijn karakter, wordt gekeken of Fahim wellicht vaker met de groep kan optrekken.