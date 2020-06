Stedelijk Museum Schiedam zoekt coronavoorwerpen

Schiedam - Het Stedelijk Museum Schiedam zoekt Schiedamse coronavoorwerpen. Welke alledaagse spullen vertellen het verhaal van de pandemie? ‘Geschiedenis schrijf je vaak achteraf’, zegt Merel van der Vaart, conservator stadsgeschiedenis. ‘De uitbraak van COVID-19 is een unieke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. Als historisch museum willen we dat moment zo goed mogelijk vastleggen. We zoeken daarom nu al voorwerpen die ons over deze periode vertellen. Kocht je dingen die je eerder niet in huis had en nu typisch corona zijn? Dan kun je ze nomineren.’



Michel van Gageldonk nomineerde zijn springtouw. Hij kocht het tijdens de lockdown. ‘Tien minuten springen per dag doet wonderen en is verrassend leuk’, zegt hij. Door het thuiswerken bewoog hij minder, sporten was beperkt mogelijk en hardlopen te eenzijdig. Nu wordt het springtouw mogelijk onderdeel van de museumcollectie. Eind dit jaar maakt het museum bekend welke coronavoorwerpen het verhaal van de uitbraak vertellen en in de collectie komen.

Boodschappentas

Mondkapjes en rubberen handschoenen - al dan niet beschilderd - behoren natuurlijk tot de coronauitrusting. Maar denk ook aan dagelijkse spullen die een nieuwe betekenis kregen. Misschien zat je in quarantaine en bezorgde je buurman je boodschappen. Dan kan die boodschappentas een typisch coronavoorwerp zijn. Of de puzzel die je door de lange dagen heen hielp.

Dit wil je weten



Woon of werk je in Schiedam en heb je een voorwerp dat voor jou belangrijk is in deze periode? Het Stedelijk Museum Schiedam hoort graag van je. Stuur een omschrijving of foto's van het voorwerp naar Merel van der Vaart, conservator stadsgeschiedenis: merel@stedelijkmuseumschiedam.nl. Neem geen voorwerpen mee naar het museum, ook vanwege corona. Medewerkers van het museum maken aan het eind van het jaar een selectie uit de aangeboden objecten. Het Gemeentearchief Schiedam verzamelt ‘plat’ materiaal als foto’s, posters en tekeningen. Die kun je sturen naar archief@schiedam.nl.