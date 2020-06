Oussama Idrissi, Orkun Köckü, Bart Ramselaar, Desiree van Lunteren, Calvin Verdronk, Zian Flemming en Kelly Zeeman geven clinics bij HBSS

oussama idrissi orkun kck bart ramselaar desiree van lunteren c

Schiedam - Eredivisievoetballers Oussama Idrissi, Orkun Köckü, Bart Ramselaar, Desiree van Lunteren, Calvin Verdronk, Zian Flemming en Kelly Zeeman geven clinics bij voetbalvereniging HBSS tijdens PLAY ON. Voetbalkampen. Inschrijven nog maar enkele weken mogelijk.



Onlangs werd aangekondigd dat er, in samenwerking met een groot aantal profvoetballers, deze zomer een voetbalkamp wordt georganiseerd bij voetbalvereniging HBSS. De organisatie van de PLAY ON. Voetbalkampen maakt nu bekend dat onder andere Eredivisievoetballers Oussama Idrissi, Orkun Köckü, Bart Ramselaar, Desiree van Lunteren, Calvin Verdronk, Zian Flemming en Kelly Zeeman langs zullen komen om voetbalclinics te geven*.

Op verschillende amateurclubs in het hele land gaan vanaf de start van de zomervakantie voor het basisonderwijs, zowel 5-daagse als 1-daagse dagkampen (zonder overnachting) en clinics worden georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar.

De organisatie belooft een gevarieerd programma voor de deelnemers met iedere dag een speciale training of clinic van een bekende profvoetballer. ‘We zijn enorm blij om aan te kunnen kondigen dat deze geweldige profvoetballers langs zullen komen om de jonge deelnemers voetbaltips te geven tijdens de trainingen’ aldus Mitchel Bovenlander (organisatie). Naast dat de bekende voetballers langs komen om clinics te geven is er ook een mogelijkheid voor handtekeningen en een foto.

Nu bekend is welke profvoetballers langs komen verwacht de organisatie dat de inschrijvingen snel zullen gaan. Het voetbalkamp bij voetbalvereniging HBSS duurt één week en start op 20 juli. Inschrijven is mogelijk via www.playonvoetbal.nl.

*Aanwezigheid voetballers onder voorbehoud van persoonlijke training- en wedstrijdschema’s.