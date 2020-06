RET 'ontzettend blij' met versoepelingen in het ov

Rotterdam - De RET verheugt zich op meer reizigers. Het advies om het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen vervalt en per 1 juli zijn alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro weer beschikbaar. Staan in gangpaden of op volle balkons is niet toegestaan. Het blijft verplicht om een mondkapje te dragen

Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: ‘We zijn ontzettend blij dat we meer reizigers mogen verwelkomen en steeds meer weer de maatschappelijke rol mogen vervullen die we zo graag spelen: mensen bij elkaar brengen en bijdragen aan een leefbare stad en regio. Dat doen we natuurlijk veilig. Om veilig samen te reizen, blijft het mondkapje verplicht en blijft het van belang om de voorschriften van het RIVM zorgvuldig te volgen. Daarnaast geldt: reis zo veel mogelijk buiten de spits en vermijd drukte.’

Landelijk wordt achter de schermen gewerkt aan het spreidingsmodel. Maximale spreiding is belangrijk. Samen met de onderwijsinstellingen stemmen de vervoerders de roosters af op het ov-aanbod. Zodat er meer verspreid over de dag reisbewegingen door studenten plaatsvinden.

Pedro Peters, voorzitter van OV-NL: 'Studenten zijn voor ons belangrijke reizigers, en door de unieke samenwerking met het onderwijs kunnen zij straks veel meer op locatie onderwijs krijgen, zonder dat we daarmee de spitsen teveel belasten. Dank aan de onderwijsinstellingen voor hun medewerking en souplesse. Op deze manier is er een win/win-situatie bereikt voor studenten, onderwijsinstellingen en het ov. In oktober zullen we de resultaten van deze unieke samenwerking evalueren.'

