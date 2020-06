Handig om te weten: Parkeren en/of stilstaan op de Maasboulevard betekent een boete van 95 euro!

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Harm Troost waarschuwt voor het parkeer/stilstaan-verbod op de Maasboulevard.



'Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Schiedam hebben onlangs, om verschillende redenen, besloten het parkeren dan wel stilstaan op de Maasboulevard Schiedam te verbieden. Het betreft hier het gedeelte tussen begin Maasboulevard oostzijde tot en met het restaurant De Beren.

Een en ander is aangegeven met de verbodsborden, verboden te parkeren en stilstaan. Deze verbodsborden zijn blijkbaar niet voldoende bekend bij iedereen hetgeen inmiddels heeft geleid tot het uitschrijven van boetes zowel handmatig als met de scan-auto.

Wel is het toegestaan in te rijden voor een bezoek aan bedrijven zoals DHG en tijdelijk tot en met de jachthaven i.v.m. reconstructie Havendijk. Deze reconstructie duurt tot en met december 2020. Daarna wordt hoe dan ook bij het restaurant De Beren een permanente afsluiting gemaakt die er voorheen ook al was. Echter, het is tevens verboden in te rijden voor motorvoertuigen (auto's) tussen 22.00 uur 's avonds tot 07.00 uur in de ochtend.

Ook is een groot geel bord geplaatst met een extra waarschuwing: 'Wegsleepmogelijkheid'. Wel is het toegestaan om na het restaurant De Beren te parkeren, hetzij op kleine schaal.

Wellicht handig om dit te plaatsen. Kan voor veel mensen een dagje uit aan de Boulevard behoorlijk verpesten. De boete bij overtreding bedraagt 95 euro. Hopelijk kan met dit bericht een heleboel narigheid worden voorkomen.'