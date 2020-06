Snel de schaduw in!

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Wilma van Holten zag dat ook de dieren de koelte opzoeken.



'Het is weer zweten met deze tropische dagen. Mij is het in ieder geval te warm. In de ochtend is het goed toeven op de fiets, zo ook in de avond, gelukkig zijn er nog genoeg schaduwrijke plekken buitenshuis. Maar ook binnenshuis is het vaak aangenaam. Dit 'ouder-schaap' met lammetjes zocht ook, heel verstandig de schaduw op.'