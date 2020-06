Reserveer een stukje aardappelberg en schep je zakken vol!

Rotterdam - Door de coronapandemie blijven schuren vol aardappels liggen. Neem bijvoorbeeld de frietaardappel waarvan er honderdduizenden kilo’s klaar liggen om gebakken te worden. En die kun jij dus bakken als je voor een heel zacht prijsje een stukje aardappelberg reserveert bij Zero Foodwaste Rotterdam.

Door het wegvallen van de vraag vanuit horeca, festivals en export blijven deze liggen en wordt dit voedsel laagwaardig benut als biogas of als veevoer gebruikt. Hiervoor krijgt de boer dan een bedrag dat soms lager is dan de kostprijs en worden er honderdduizenden kilo’s voedsel verspild.

Daarom worden er op 27 juni door heel Nederland aardappelbergen gestort waar men aardappels kan komen scheppen. Ook in Rotterdam bij Zero Foodwaste Rotterdam. Daar kun je je eigen stukje aardappelberg reserveren via de app van @Too Good To Go. Zaterdag 27 juni kun je die dan komen scheppen, van 12.00 tot 18.00 uur kunnen consumenten aardappels komen scheppen bij Zero Foodwaste Rotterdam aan de Marconistraat 37-43,.

In verband met de maatregelen omtrent COVID-19 dien je je van tevoren te registreren via de app van Too Goo To Go (zoek op 'aardappel' in de app).