Tóch publiek in stadions, maar mét afstand en zónder te schreeuwen of te zingen

Rotterdam - Supporters van Feyenoord, Sparta en Excelsior mogen waarschijnlijk toch vanaf 1 september bij de wedstrijden van hun club aanwezig zijn. Wél met anderhalve meter afstand, en zónder te schreeuwen of te zingen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden, zitten de Kuip, het Kasteel en Woudestein straks voor ongeveer een derde vol. Als er meer supporters naar de wedstrijden willen, kan er eventueel geloot worden.

Het opvallende nieuws is één van de coronaversoepelingen die later vandaag door de overheid bekend worden gemaakt, zo schrijven diverse media. De anderhalvemeterregel moet niet alleen gelden binnen in de stadions, maar ook bij de in- en uitgangen. Schreeuwen en zingen zijn taboe vanwege het risico op de verspreiding van het coronavirus.

De versoepeling staat in het nieuwe advies van het Outbreak Management Team (OMT). Het kabinet beslist vandaag of het dat advies overneemt. De nieuwe voetbalcompetitie begint 11 september.