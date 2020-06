DSW Zorgverzekeraar nieuwe sponsor Roparun

Rotterdam/Schiedam - Vandaag is Roparun een driejarig partnership aangegaan met DSW Zorgverzekeraar. De Roparun is de langste non-stop estafetteloop van de wereld. Deelnemers zamelen met hun deelname geld in voor ondersteunende zorg voor mensen met kanker. De partijen met beiden een Schiedams (hoofd)kantoor zien uit naar de samenwerking.

Roparun is sinds 1992 uitgegroeid naar een evenement met ruim 8.500 deelnemers. Ondanks dat de estafetteloop vanuit Frankrijk en Duitsland dit jaar niet door kon gaan, staat de organisatie niet stil. Wiljan Vloet, directeur Roparun licht toe: “We zijn op zoek naar bijzondere partijen om een langdurige samenwerking aan te gaan. Ik kan met trots zeggen dat we dit in DSW hebben gevonden. DSW is een landelijke verzekeraar met wortels in onze regio, maar bovenal is het een betrokken organisatie die ons evenement én goede doelen een warm hart toedraagt”.

DSW staat bekend als verzekeraar die weinig geld besteedt aan reclame, maar tekent bij Roparun toch een sponsorcontract voor een periode van drie jaar. Adjunct-directeur Jako Papac van DSW: “Wij hebben maar een bescheiden marketingbudget, omdat wij altijd beseffen dat dit premiegeld is van onze verzekerden. Als je dat dus uitgeeft aan sponsoring proberen we daar altijd een win-win situatie van te maken. Iets wat goed is voor ons, maar ook goed is voor de zorg. De Roparun is daar een evident voorbeeld van.”