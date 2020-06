Opgelet: politie ontdekt geraffineerde nieuwe truc van fietsendieven

Schiedam - De politie in Rotterdam heeft ontdekt dat fietsendieven een nieuwe truc hebben. Steeds vaker gaan ze op zeer geraffineerde wijze de fietsnietjes te lijf! Ze zagen of slijpen één van de fietsniet-palen volledig door en wachten tot er een mooie fiets aan vastgemaakt wordt. En vervolgens... hop, weg is je fiets. Met slot en al!



De politie waarschuwt dat zelfs flinke kettingsloten niet meer helpen: 'U plaatst uw fiets met een kettingslot aan een fietsnietje in de veronderstelling dat uw fiets veilig vast staat. Alleen wat blijkt, op een eerder moment is een van de palen van dit fietsnietje doorgezaagd waardoor het mogelijk wordt om het los gezaagde stuk eruit te halen en uw fiets met slot en al weg te nemen.'

De politie vraagt of je zelf ook goed in de gaten wilt houden of het fietsnietje waar je je fiets aan vastmaakt is beschadigd. .Als je een doorgezaagd fietsnietje aantreft, kun je dat het beste zo snel mogelijk laten weten aan de gemeente zodat het nietje vervangen kan worden.

De gemeente kan bereikt worden via de Buiten Beter App waarbij u ook een foto kunt bijvoegen, anders via het nummer 14010.