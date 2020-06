Zwembad in West wordt omgebouwd tot 'natuurinclusief' wooncomplex met 17 houten woningen

Schiedam - Midden in een stadsblok van Schiedam West staat een zwembad (Sportfondsenbad Schiedam) dat al sinds meer dan 25 jaar verlaten is. Deze verborgen enclave zal de komende jaren transformeren in een duurzaam en natuurinclusief woonmilieu. 17 houten woningen zullen worden gerealiseerd op de bestaande ondergrondse kelders van zwembad zelf, die worden verbouwd tot een parkeergarage.



De beperkte toegankelijkheid van de plek maakt het bouwplan tot een complexe puzzel. Het grootste deel van het in een vrij slechte staat verkerende gebouw zal omzichtig worden gesloopt, maar de omvangrijke ondergrondse kelders krijgen een bijzonder tweede leven. De constructie voor het daadwerkelijke zwembad, de rein- en vuilwaterkelders en aanpalende ruimtes reiken tot circa zes meter onder maaiveld en bestrijken vrijwel de hele footprint van het gebouw. Middels een ingenieuze hulpconstructie wordt dit verborgen bouwdeel verbouwd tot een parkeergarage met plek voor 26 (ook elektrische) auto’s, bergingen en voorzieningen voor de energiezuinige installaties.

Bovenop deze ondergrondse structuur worden vervolgens 17 woningen gebouwd, in een houten (HSB) bouwstructuur. De bouwmassa volgt de huidige contour van het gebouw, maar wordt aanzienlijk kleiner aan de zuidzijde, waar het gebouw plaatsmaakt voor terrassen en een parkeerentree. De lichte, geprefabriceerde houtconstructie bespaart gewicht, is het best geschikt voor een lastige bouwplaats als deze, maar heeft bovendien belangrijke milieuvoordelen door een positieve bijdrage in de CO2-balans.

Deze duurzame benadering is kenmerkend voor de uitwerking van het plan: een energiezuinige installatie, waterbuffering, duurzame houten gevelbekleding, zo veel mogelijk circulaire materialen, een groene inbedding met ruimte voor biodiversiteit vormen de ingrediënten. Naast een flink terras voor elke woning beschikken de toekomstige bewoners over een collectieve tuin met legio mogelijkheden, van een veilige speelvoorziening tot de gemeenschappelijke kweek van groente en fruit. De exacte invulling hiervan zal in overleg met de toekomstige bewoners en omwonenden ontwikkeld worden.

Natuurinclusief stadswonen

Het Stadsbad wil bijdragen aan een zo gezond mogelijke stadsnatuur en vanuit die filosofie wordt plek geboden aan allerlei diersoorten: verschillende types nestkasten voor diverse vogelsoorten zoals zwaluwen, mussen, roodborstjes en mezen. Insectenhotels voor insectensoorten zoals vlinders, hommels en bijen. Maar ook plek voor zoogdieren zoals vleermuizen en eventueel marters of egels. Om voor deze dieren een fijne biotoop te creëren wordt het project opgeleverd met zo veel mogelijk groen en een ruime variatie aan plantensoorten, met voldoende bloemen en vruchten.

De platte daken worden voorzien van een mos-sedumdak met gevarieerde beplanting, dat resulteert in een fraai uitzicht over de daken en de een grotere diversiteit aan beplanting. Tegelijkertijd woon je midden in de stad met alle voorzieningen om de hoek. Dit is de unieke combinatie van wonen in het Stadsbad, een natuurinclusieve stadsoase, waar je de kwaliteiten van stadswonen vindt in een duurzaam en rustig woonmilieu met ruimte voor plant, dier en mens. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het tweede kwartaal 2021 starten, waarna de woningen eind 2022 gereed zijn.

Geschiedenis



Met de bouw van het Sportfondsenbad Schiedam werd in 1933 begonnen. Via particulieren die spaarden via zogenaamde ‘spaarkassen’ – een soort crowdfunding avant la lettre – werden door heel Nederland Sportfondsenbaden gebouwd, waaronder deze in Schiedam. Van het bouwblok werd eerst de helft aan de Burgemeester Knappertlaan gebouwd, vervolgens verrees het zwembad en tenslotte het sluitstuk met de woningen aan het Volkspark.

Het hypermoderne zwembad lag daardoor uiteindelijk volledig ingebouwd in een woningbouwblok. Dit verklaart ook de beperkte toegang van de kavel in het bouwblok, slechts via twee toegangswegen.

Op 18 november 1934 opende het bad zijn deuren, dat de mogelijkheid bood om door een te openen schuifdak in de open lucht te zwemmen. Na 60 jaar dient te hebben gedaan, sloot eind januari 1994 het Sportfondsenbad op deze plek zijn deuren en verhuisde naar een nieuw pad in Schiedam. Sindsdien heeft de locatie, ondanks vele plannen en initiatieven, nog geen definitieve nieuwe bestemming gekregen. Met het Stadsbad komt daar verandering in.