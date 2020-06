Speelveld van anderhalve meter als kunstzinnig uitgangspunt

Schiedam - De coronamaatregelen veranderen onze bewegingsvrijheid. Anderhalve meter afstand houden. Niet te veel mensen in een beperkte ruimte. Het is een bijna kunstmatige levenshouding en het zou wel vreemd zijn als Stichting KunstWerkt daar niet iets mee doet.



(Door Kor Kegel)

Dus start zondag het project ‘Nieuwe spelregels; een speelveld’ aan de Boterstraat 81. Twee deelnemers van KunstWerkt gaan vier weken werken in Ruimte in Beweging. De stalen sculptuur die Karin de Visser zal ontwerpen, maakt het meest voelbaar hoe je in de coronacrisis afstand tot elkaar moet bewaren.

Karin werkt met bandstaal, ook wel staalband genoemd, en anders dan je bij staal verwacht is dat een tamelijk beweeglijk materiaal waarmee je ruimtelijke objecten kunt vormen. Dat liet Karin de Visser al vaker zien, ook met sculpturen in de openbare ruimte. In dit geval neemt de kunstenaar zelf plaats in haar sculpturen om ze in beweging te brengen. Dat doet ze telkens anders en zo krijgt deze bewegende kunst in uitvoering het karakter van een performance. Het bandstaal rondom de schepper van de beweging accentueert de afstand die we vanwege het coronavirus in acht moeten nemen. Het is een driedimensionale afpaling van tot hier en niet verder. Het zou nuttig zijn om het winkelend publiek in de supermarkt zulke sculpturen mee te geven, want daar verdringen de consumenten elkaar als vanouds, alsof ze heimwee hebben naar corona.

Astrid Meijer is de andere deelnemer van KunstWerkt die het speelveld van de expositie bepaalt. In haar werk laat ze geregeld zien geïnspireerd te zijn door processen van groei en verval. Ze verzamelt verweerde materialen, waaronder gebruiksvoorwerpen. Daar maakt ze nieuwe beelden van, die ver afstaan van de oorspronkelijke betekenis. Tijdens de lockdown vanwege het coronavirus vond Astrid Meijer bij Scrap XL in de Agniesebuurt van Rotterdam een grote doos met afgedankte voetballen.

Ook nu keek ze door de materie heen om een verborgen beeldkracht te peilen en die soms tot op de draad versleten voetballen leverden associaties op met 'versleten planeten' en vergane aardbollen. Het levert bijvoorbeeld een experimentele installatie op, die zinspeelt op de ontstane verwarring in ons dagelijks leven. Een afbladderende planeet die zijn voetbalschubben van zich afwerpt, waardoor een soort vogelkopje tevoorschijn komt op de kop waarvan een stoeltje staat met daarop, tja, wat is het, een paasei, een planeet, een bal? Nu wij ons voor onbepaalde tijd aan allerlei nieuwe spelregels moeten houden en in verwarring kunnen zijn, voegt Astrid Meijer een bevreemdende werkelijkheid toe en zo vergroot ze het speelveld van de fantasie.



De expositie sluit op zondag 19 juli met een kunstenaarsgesprek, geleid door Cilia Batenburg.