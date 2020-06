Gratis alcoholvrije gin nippen tijdens Loopuyt Virgin 0% proeverij

Schiedam - Op zaterdag 4 juli start Schiedam Partners in samenwerking met P. Loopuyt & Co Distillers met een verfrissende Loopuyt Virgin 0% proeverij. Iedere zaterdag in juli kunnen gin liefhebbers in het I-PUNT de WAAG in Schiedam aansluiten bij een intieme gratis proeverij.



Tijdens de 30 minuten durende proeverij krijgen bezoekers meer uitleg over de bekende distilleerderij en wordt er kennis gemaakt met de Loopuyt 1772 Virgin 0%: de nieuwe alcoholvrije variant op de geliefde Loopuyt 1772 Dry Gin. Na de proeverij is er meteen de mogelijkheid om vanuit de Waag de historische stad verder te ontdekken.



Bij de proeverij mag een Perfect Serve - de perfecte verhouding gin & tonic - niet ontbreken. Voor deze alcoholvrije variant is deze omgedoopt tot Virgin Serve. Tijdens het ruiken, proeven en genieten van deze nieuwe alcoholvrije Dry Gin is het tijd om meer te weten te komen over P. Loopuyt & Co Distillers en het Distillers District S’DAM. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: Loopuyt 1772 Virgin 0% wordt gemaakt van dezelfde 12 botanicals waar ook de Loopuyt Dry Gin van wordt gemaakt, waardoor de smaak nauwelijks te onderscheiden is van de originele met alcohol.



Schiedam is eeuwenlang bekend als het internationale hart van de jeneverindustrie en is ook de thuisbasis voor smakelijke gins. Een hippe variant op de jenever, bedacht ooit door de Britten. Schiedammers zijn goed in het maken van gin, ook al is de receptuur net iets anders dan de jenever, de basis is hetzelfde. Gin is hot & happening en wereldwijd zijn er heel wat gins te koop. Dat is lastig kiezen. De vraag naar alcoholvrije dranken groeit en daar is P. Loopuyt & Co Distillers goed op ingesprongen. Een mooi alternatief wanneer je bewust met alcohol om wilt gaan. En zeg nou zelf een Vir-gin cocktail bestellen staat gezelliger dan een glas water en bespaart je ook een flinke kater. Meer weten over het Distillers District? Bezoek dan https://www.sdam.nl



Locatie: I-PUNT de WAAG, Lange Kerkstraat 39 Schiedam

Data: 4/7, 11/7, 18/7 en 25/7Tijd: 15.00 / 15.45 en 16.30 uur, tijdsduur 30 minuten

Ginvestering: gratis

Cadeautip: Loopuyt 1772 Virgin 0% € 25,95 incl. BTW of Distillers merchandise

Aantal personen: max 4, reserveren is verplicht

Aanmelden via: www.sdam.nl

* Schiedam Partners volgt de richtlijnen van het RIVM m.b.t. afstand houden, thuis blijven met koorts of luchtwegklachten en handen wassen, blijven noodzakelijk!