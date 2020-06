Schiedam Blue Bottle als wapen tegen ‘plastic soup’

Schiedam - Noem het gerust een landelijke primeur. Schiedam is in dubbel opzicht Waterstad geworden. De oorspronkelijke Jeneverstad en Molenstad afficheerde zich al vanwege de grachten en de rondvaartmogelijkheden als Waterstad en daar is nu de Schiedam Blue Bottle bij gekomen.



(Door Kor Kegel)

Een hervulbare, roestvrijstalen fles, waarin koud water zeker een etmaal koud blijft en warme drank wel twaalf uur op temperatuur blijft. De Schiedam Blue Bottle, door kunstenaar Jacques Tange van een toepasselijk ontwerp voorzien, is op Curaçao bedacht door twee vrouwen die uit Schiedam komen: Lara Melkert en Yvette Kloos. Ze ergerden zich aan de vervuiling op de strandjes en in de baaien en bedachten dat het anders moet kunnen. Hun Water Refill-programma stimuleert dat je geen plastic flesjes ‘bronwater’ meer aanschaft en wegwerpt, maar dat je water bij je draagt in een hippe, mooie fles.

Schiedam Waterstad heeft al vijftien tappunten voor drinkwater, want de gemeente, instellingen en ondernemers haken enthousiast in op het initiatief in. De Frankelandgroep heeft meteen al 1400 blue bottles besteld als cadeau voor de medewerkers na een vervelende en moeilijke periode. “De Schiedam Blue Bottle past in ons streven naar duurzaamheid,” zegt bestuurder Ben de Koning. “Dat staat bij ons hoog op de agenda, zeker ook omdat onze medewerkers dat geregeld onder de aandacht brengen op onze beleidsdagen.” Bovendien is het een Schiedams initiatief. En omdat vijf procent van de prijs van elke fles naar een goed doel gaat, in dit geval het natuur- en milieu-educatiecentrum De Harreweg, past het ook in het versterken van lokale activiteiten in Schiedam.

De aftrap was een week geleden bij wijnhandel Oranje aan de Oranjestraat, dat net als de locatie Frankeland, De Harreweg en het Stadserf een watertappunt is geworden. Lara Melkert vertelde dat Yvette en zij tweeënhalf jaar geleden op Curaçao zijn begonnen met het Water Refill Program. Daar heet de hervulbare fles de D-bottle, waarbij de D staat voor dushi, wat in het Papiaments zachtaardig of zoet betekent, maar ook wel sexy of schatje. Lokale partners op Curaçao helpen de D-bottle tot een succes te maken.

“En dan ben je allebei Schiedammer en je kijkt elkaar aan en dan zeg je: de volgende stap is Schiedam”, vertelde Lara Melkert. Vandaar dat hun geboortestad de landelijke primeur van het Water Refill-programma kon hebben. “Het levert voor iedereen een win-win-situatie op,” sprak milieuwethouder Jeroen Ooijevaar. Het verkleint de afvalberg en de ‘plastic soup’ in de oceanen. “Alle beetjes helpen. Ik ben ervan overtuigd dat in dit geval al die kleine beetjes samen heel groot gaan worden”, zei Ooijevaar.

Van elke verkochte fles gaat een bedrag naar het goede doel. NME-bestuurslid Rob van der Drift ontving een cheque van de Frankelandgroep en liet weten dat De Harreweg er al een bestemming voor heeft: er komt een opstelling, waardoor kinderen kunnen leren hoe je van vuil water schoon water maakt.

De Schiedam Blue Bottle is onder andere te koop bij SDAM, want behalve voor milieubewuste Schiedammers zal het ook voor toeristen een leuk souvenir zijn. Waar de tappunten zijn, kun je vinden via een app-applicatie die je op je smartphone kunt downloaden.