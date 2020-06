Steun het Rode Kruis met een digitale donatie

Schiedam - Deze week - van 21 t/m 27 juni - is de collecteweek van het Rode Kruis. Zij collecteren niet huis-aan-huis vanwege de coronacrisis, maar doen dit digitaal. De donatie komt bij je eigen lokale Rode Kruis afdeling terecht. Ook bij jou in de buurt zetten vrijwilligers zich in.



'Onze vrijwilligers ondersteunen de zorg in crisistijd, verspreiden voedselpakketten, bieden ondersteuning bij een evacuatie na een brand, vervoeren cliënten en patiënten in moeilijke omstandigheden, eenzame mensen worden iedere dag gebeld. Wij geven EHBO/AED cursussen zodat onze vrijwilligers mensen in medische nood kunnen helpen en redden. Juist in deze crisistijd is onze hulp hard nodig. Met jouw hulp kunnen we mensen in nood blijven helpen.'

U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL63RABO 015 31851 04 t.n.v. RK afdeling Nieuwe Waterweg Noord. 'Heel hartelijk bedankt, de vrijwilligers van de Rode Kruis afdeling:Nieuwe Waterweg Noord. Regio Vlaardingen, Schiedam, Overschie, Maassluis, Maasland en Hoek van Holland.'