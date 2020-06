De fluisterboten gaan weer varen

Schiedam - Vanaf 2 juli kunnen we weer meevaren door de grachten van Schiedam. Het coronavirus zorgde ervoor dat het vaarseizoen later is gestart dan normaal. Met een aangepast aanbod en afdoende maatregelen volgens de voorschriften van het RIVM gaan de fluisterboten vanaf donderdag 2 juli weer varen.



Vrijwilligers hebben de afgelopen (extra) maanden hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de boten er weer piekfijn uitzien om u te ontvangen. Stichting Rondvaarten vindt het belangrijk dat er voor de Schiedammers weer activiteit en gezelligheid is in de stad en op het water en dat toeristen Schiedam weer komen bezoeken. 'Wij hebben er enorm veel zin in en we gaan dit op een verantwoorde en gastvrije manier doen. Alle RIVM-richtlijnen worden nauwgezet gevolgd om uw gezondheid, die van de mensen om u heen en onze vrijwilligers te beschermen. Het aantal zitplaatsen voor de reguliere vaart is teruggebracht van 50 tot 18 personen per boot, zodat de 1,5 meter kan worden gewaarborgd.'

Voorlopig zijn de rondvaartdagen beperkt tot vier dagen per week, donderdag t/m zondag. Er zijn twee afvaarten per dag om 13.30 uur en om 15.00 uur. Het vertrekpunt is de Vismarkt aan de Lange Haven. De tocht duurt een uur en u zult zien, vanaf het water ziet de stad er opeens heel anders uit! Ook is voor gezelschappen op bepaalde tijden en op afspraak de loungeboot met schipper en gids weer beschikbaar. Ook daarop is i.v.m. het coronavirus het aantal zitplaatsen teruggebracht van 32 naar 16.

In verband met de veiligheid van de schippers en gidsen kunt u alleen meevaren als u zelfstandig aan boord kan komen. Zij kunnen u helaas niet helpen (1,5 meter). Toegangsbewijzen zijn online te koop op www.rondvaartenschiedam.nl of aan de kassa van het I-Punt in De Waag, Lange Kerkstraat 39. Alle informatie over de rondvaarten en de aangepaste regels is te vinden op www.rondvaartenschiedam.nl.