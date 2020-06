'Sorren' delen mooie cadeaus uit aan Het Babyhuis

Schiedam - Leden van de Soroptimistenclub Beneden Maas, ook wel 'Sorren' genoemd, overhandigen op 25 juni fietsen en laptops aan het Babyhuis in Schiedam. Club Beneden Maas is een regionaal actieve service-organisatie van vrouwelijke professionals, die streven naar verbetering van de levens en positie van vrouwen en meisjes.



Soroptimistenclub Beneden Maas is één van de 100 Nederlandse Soroptimist International Clubs en actief in de regio Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Zusterorganisaties zijn overal op de wereld te vinden. Zij steunen vrouwen en meisjes door opleiding of training en het creëren van kansen en mogelijkheden. Dit gebeurt zowel op internationaal, nationaal als lokaal niveau.

Fietsen en laptops

In 1955 werd Club Beneden Maas opgericht en viert dit jaar haar 65e verjaardag onder het motto 'Forever Young, we stand up for women'. Passend bij deze doelstelling wordt steun verleend aan het Babyhuis Schiedam. Aan de jonge (aanstaande) moeders, die in het Babyhuis verblijven, worden twee fietsen en drie laptops gedoneerd.

Babyhuis Schiedam

Vorig jaar opende het Babyhuis Schiedam de deuren. De doelgroep zijn (aanstaande) moeders die tijdelijk niet zelfstandig kunnen zorgen voor hun baby. Normaal gesproken worden deze pasgeboren baby’s gescheiden van hun moeders en via een uithuisplaatsing opgenomen in een pleeggezin, wat een traumatische gebeurtenis is voor zowel moeder als kind. Het Babyhuis heeft tot doel dergelijke uithuisplaatsing te voorkomen en door opvang, behandeling en begeleiding van (aanstaande) moeders hen te ondersteunen bij het moederschap. Er wordt gewerkt aan een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind en het uiteindelijke doel is dat zij zelfstandig kunnen wonen in een veilige leefomgeving.

Fondsenwerving

Een organisatie als Soroptimistenclub Beneden Maas doet aan fondsenwerving om projecten als het Babyhuis te kunnen ondersteunen en organiseert activiteiten om geld te genereren. Voor dit project wordt het concert 'A Woman’s Way' georganiseerd. In verband met Corona-maatregelen vindt dit concert plaats in april 2021.