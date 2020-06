erVAAR Schiedam vanaf het water

Schiedam - Geen boot, wel het water op? Vanaf donderdag 2 juli kan je in Schiedam genieten van optimaal vaarplezier. Vaar in de fluister- en/of loungeboot langs de hoogste molens ter wereld, pakhuizen, branderijen en distilleerderijen in de authentieke binnenstad. Liever zelf je vaarschema bepalen? Huur dan een loungeboot of een S’loep. Voor de hoognodige sportieve actie op het water sup je door de Schiedamse havens.



Genieten op het water geeft een extra gevoel van vrijheid. In S’DAM heb je tal van mogelijkheden om het water op te gaan. Stap aan het einde van de week om 13.30 of 15.00 uur op de fluisterboot van Stichting de Rondvaarten Schiedam. Kijk je ogen uit en leer ondertussen iets over de Schiedamse reusachtige molens, het Zakkendragershuisje, de branderijen en de Korenbeurs.

Afvaarten zijn op do, vr, za en zondagen. Meer zin om samen lekker te loungen op het water? Huur dan een loungeboot. Meer informatie en reserveren, www.sdam.nl

Zelf je koers bepalen en varen over de Schiedamse havens, dat kan. Bij S’loep Schiedam bepaal jezelf waar jij aan wal gaat. Maak een onvergetelijke tocht en kies zelf een rondvaart en arrangement. Meer informatie en reserveren, www.sdam.nl

Stand Up Paddle is hét uitje voor wie actief S’DAM wil verkennen. Ga op donderdagavond mee suppen met WhaSUP en paddle onder bruggetjes door, bekijk ondertussen bijzondere gevels en sup langs terrassen, waar je na het suppen fijn neerploft voor een verfrissende G&T. Meer informatie www.sdam.nl

Schiedam is te bereiken via de Schie of vanaf de Nieuwe Waterweg. Vanwege het Corona virus hanteert Schiedam nog de winterbediening van de bruggen en sluis. Wil je toch varen? Dien hiervoor dan een aanvraag in bij de Havendienst. Meer informatie, zie www.sdam.nl

* Schiedam Partners volgt de richtlijnen van het RIVM m.b.t. afstand houden, thuis blijven met koorts of luchtwegklachten en handen wassen, blijven noodzakelijk! De bijgevoegde foto’s bij dit persbericht zijn gemaakt in het post-Corona tijdperk.