Dit jaar geen verkiezing Schiedamse sporters

Schiedam - De gemeente Schiedam organiseert ieder jaar de verkiezing van Schiedamse sporters voor drie titels. Tijdens een bijzondere avond worden de keuzes van het publiek en van een deskundige vakjury bekendgemaakt. Omdat veel sporten dit jaar voor langere tijd stil liggen, is besloten dit jaar geen verkiezing te houden.



Normaal gesproken wordt elk jaar de verkiezing gehouden van de sporter van het jaar, de sportploeg van het jaar en het talent van het jaar. Daarnaast is er sinds enkele jaren ook aandacht voor de 'bijzondere prestatie', een erkenning voor een persoon of organisatie die iets bijzonders heeft gedaan op maatschappelijk gebied.

De gemeente Schiedam heeft besloten om de sportverkiezing dit jaar niet door te laten gaan. Landelijk had NOC*NSF al besloten om ook het landelijke Sportgala een jaar over te slaan. De reden daarvoor is eenvoudig: vanwege het coronavirus is zoveel sport afgelast of uitgesteld, dat er geen sprake meer is van een volwaardig sportjaar. De wél geleverde topprestaties uit 2020 tellen nu mee voor de sportverkiezingen van 2021.

In 2019 gingen Kelly Dulfer, Casper van Uden en de cricketers van Excelsior'20 naar huis met de prijzen. De 'Bijzondere Prestatie' ging toen naar stichting De Moutery.