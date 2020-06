Hoosbui maakte van SVV's hoofdveld een 'buckelpiste'

Schiedam - Voordat Toon Wolters bij SVV de handdoek gooide, klaagde hij steen en been over de kwaliteit van het (vele jaren oude) kunstgras, dat in Harga 2.0 het hoofdveld zou worden. “Dat wil ik dit de spelers niet aandoen.” Vorige week bleek ook hoe kwetsbaar het tapijt is: een hoosbui maakte er een waterbed van.



(door Gerard S. Verver)

Natuurlijk was er iemand, die met zijn phone paraat was en een door het overvloedige hemelwater veroorzaakt nat pak voor lief nam om er een filmpje van te maken: een veld, dat veel weg had van een bij skiërs gevreesde buckelpiste. Het veld was op nogal wat plaatsen opgebold. Veroorzaakt door een combinatie van lucht en onder het zeker al acht jaar oude kunstgras terecht gekomen water.

Weer waterpas

Twee dagen later lag alles weer waterpas en temperde de toevallig aanwezige trainer Tony Lentin de opwinding. “Vroeger lag er naast dit veld een sloot waarin het water kon afvloeien. Die sloot is er niet meer. Ik maak me er niet druk over."

Het is vooral de uit de 'oudheid' stammende ondergrond, die voor sores zorgt, meent Cees de Roos, gemeentelijk accountmanager sportaccommodaties. "Het kunstgras heeft de laatste keuring goed doorstaan. Het mankeert echter aan een goede drainage. De ondergrond is destijds bij het leggen van het kunstgras niet aangepast. Dan kan het gebeuren dat er na een hoosbui een maanlandschap ontstaat. Op Harga zijn bij de recent aangelegde velden voor de afwatering wel de nieuwste technieken toegepast."

De intentie is om de piste in september opnieuw door de voetbalbond te laten keuren. “Mocht het worden afgekeurd dan ga ik er voor om het veld en ook de ondergrond in 2021 te vervangen. Met wel de vraag of er ruimte is in de gemeentelijke begroting. Anders moet er tijdelijk uitgeweken worden naar het andere veld of naar de buren.” Dat laatste valt in het SVV-kamp uiteraard niet in goede aarde.

'Niet blij'

"Het zal je niet verbazen, dat we daarmee niet blij zouden zijn", reageert voorzitter Pim Koning, die recent aantrad en vastberaden is om de inmiddels 116-jarige club weer de uitstraling te geven, die het gezien zijn imposante historie verdient. "We zitten in een transitiefase. Willen de club weer helemaal op de kaart zetten. Dat doe je niet wanneer je voor de wedstrijden naar het tweede veld of naar elders moet uitwijken. Als het aan ons ligt wordt dat oude kunstgras al komende zomer vervangen."

.