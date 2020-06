Het wordt heet, héél heet, deze week!

Kunnen we later deze week een eitje bakken op ons thuiswerkbureau? (Foto: )

Schiedam - Het word heet komende week, héél heet. Vandaag is het aangenaam, morgen wordt het al warmer en vanaf woensdag wordt het gewoon tropisch warm met temperaturen die boven de dertig graden uit kunnen komen. Heerlijk natuurlijk! Of niet?

We zweven een beetje tussen vrolijkheid en vrees over die hitte. Zolang je lekker aan een waterkant of op een terras kan zitten, is er weinig mooiers te bedenken. Maar wat te denken van al die provisorisch ingerichte thuiswerkplekken waar we nog steeds mee te maken hebben?

Zelf gaan we bijvoorbeeld nog steeds zo weinig mogelijk naar ons (heerlijk gekoelde) kantoor in Central Post. Af en toe een dagje kan wel, maar een hele hittegolf lang is nog niet helemaal de bedoeling van onze werkgever (en de overheid). Dus wat is wijsheid?

Wij denken zelf aan werkplekken in de tuin of ergens anders onder een boom. En natuurlijk staat de ventilator al klaar (wel even bureau opruimen voordat alles wegwaait). Wat doe jij? Laat het ons weten!