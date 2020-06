Willem van der Hooft werkt in het Schreiershuisje aan 'Het oude havenhoofd’

Schiedam - De Schiedamse kunstschilder Willem van der Hooft is de komende weken bezig met het maken van een muurschildering in het Schreiershuisje op het Hoofd in Schiedam. Het wordt alweer de zestiende tentoonstelling in deze presentatieruimte. De muurschildering is daar de hele zomer te zien.



'Het oude havenhoofd’ is de titel van het kunstwerk dat de komende weken gaat ontstaan. Willem van der Hooft is een geboren en getogen Gorzenees en is vaak te vinden aan de Maasboulevard uitkijkend over het water. In zijn werk laat Willem zich telkens inspireren door de geschiedenis. In archieven speurt hij naar beeldmateriaal van alom bekende Schiedamse plekken uit vervlogen tijden ‘waarvan men nu nauwelijks meer weet heeft hoe het er ooit uit heeft gezien’. Inspiratie voor zijn muurschildering vond hij dan ook in een oude foto van het Hoofd uit de jaren twintig. Hierop is te zien hoe het er ongeveer honderd jaar geleden uitzag; Café de Maas, de paardentram en de goederen zoals die daar altijd op de kade lagen opgestapeld zien we er in terug.

De schildering krijgt een toevoeging van een venster met kozijnen en gordijnen. Hierdoor kijk je als bezoeker 'recht door het huisje heen door een venster naar het verleden’. Stichting Mooi Werk zet zich samen met Sjef van Duin en Esther Zitman, beiden beeldend kunstenaar, in om culturele activiteiten te organiseren rond het Schreiershuisje in Schiedam-Zuid. Kunstenaars realiseren tijdelijke kunstwerken in dit voormalige wachthuisje. De historie en identiteit van dit monumentale huisje en de combinatie van woord en beeld staan hierbij centraal. Het Schreiershuisje is een belangrijk, monumentaal gebouwtje binnen het cultureel erfgoed van Schiedam en specifiek in de wijk Zuid.

Schreiershuisje Hoofdplein Schiedam

blog: schreihuisjeschiedam.stichtingmooiwerk.nl

Instagram: www.instagram.com/schreiershuisje/?hl=nl