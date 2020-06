Weer een krantje lezen in De Korenbeurs

Schiedam - De Bibliotheek Schiedam verruimt haar dienstverlening nu de maatregelen rondom Corona steeds meer worden versoepelt. Vanaf maandag 22 juni kunnen bezoekers 7 dagen per week in De Korenbeurs terecht van 10.00 uur tot 16.00 uur.



Uiteraard voor het uitlenen van boeken en nu ook weer voor het lezen van de krant aan de leestafel en het drinken van een kop koffie bij Césant. Boven mag op een beperkt aantal plaatsen worden gewerkt of gestudeerd en ook de printer is weer vrij toegankelijk. Het heerlijke terras is uiteraard ook geopend en met het goede weer in het vooruitzicht is dat een aanrader.

Andere bibliotheek-locaties

Ook de meeste andere bibliotheek-locaties in de stad zijn weer op de vertrouwde tijden open. Alleen in jeugdbibliotheek De Klinker is de dienstverlening op vrijdag nog niet beschikbaar. Verder heeft de bibliotheek nog een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo zijn de bibliotheekdiensten in De Brug in Schiedam-Noord in goed overleg gestaakt. Klanten van de bibliotheek kunnen terecht in De Nieuwe Harg of in jeugdbibliotheek De Klinker voor het ophalen van reserveringen. Voor de activiteiten van het DigiTaalhuis zijn we bezig de nieuwe locatie op de Dam 1 (achter de Korenbeurs) in te richten. Zodra de bibliotheek deze locatie in gebruik neemt, zullen we dat met de Schiedammers delen.

Zomervakantie

In de zomervakantie (18-07 tot en met 29-08) zijn de locaties Singel 24 en jeugdbibliotheek De Klinker alleen op woensdagen geopend. Om de vakantie goed te beginnen, krijgen de kinderen uit groep 3 en/of 4 de komende weken de Vakantielezen!-tas uitgereikt van de Bibliotheek Schiedam met daarin leuke boeken en ’t Zomer Topboek met puzzels en tekeningen.

De activiteiten die we in de zomervakantie gaan organiseren, maken we de komende weken bekend op de website, dus houd die goed in de gaten! Daar kun je straks bijvoorbeeld ook de Vakantiebieb App downloaden of je inschrijven voor een zomeractiviteit!

Uiteraard houden we alle voorzorgsmaatregelen nog steeds goed in de gaten en vragen we de Schiedammers thuis te blijven bij klachten. Ons motto blijft Geef elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar!