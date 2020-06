Bokito gaat op Vaderdag lekker uit wandelen met de familie FILMPJE

Schiedam/Rotterdam - Het was een heerlijk wandelweekend. Dat vonden wij, maar dat vond blijkbaar ook Bokito. De beroemdste gorilla ter wereld nam de hele familie mee voor een lekker ommetje op Vaderdag. En daar is een leuk filmpje van!

Gorilla Bokito is een van de bekendste Blijdorp-vaders. Hij is van een slungelige puber uitgegroeid tot een gespierde en evenwichtige zilverrug. Bokito is een echte familieman die het leuk vindt om met de kleintjes te spelen. Ook zorgt hij voor rust en harmonie in de groep. In dit filmpje wandelt de gorillafamilie vanuit hun buitenverblijf naar binnen.