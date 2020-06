Zwerfie gaat voor een schoon Schiedam

Schiedam - Milieuactivist Zwerfie is na 3 maanden binnen zitten weer bezig met het aanpakken van zwerfvuil in Schiedam en kijkt terug op zijn werkzaamheden van de afgelopen tijd.



Samen met Esther Pieterse van Epee Workshops en in samenwerking met gemeente Schiedam en Irado ben ik mijn activiteiten weer aan het opstarten tijdens deze moeilijke periode. We gaan weer op pad met de workshop Creatief met Zwerfie en de ‘’wat moet waar’’ quiz. Hiermee spelen de organisatoren in op de noodzakelijke groei van het milieubewustzijn in Schiedam; plastic afval scheiden is immers noodzakelijk voor het milieu en goed voor de portemonnee.

Wat vindt u van Schiedam?

Ik hou van Schiedam. Geweldig om al die mensen te ontmoeten die mee willen helpen om Schiedam mooier en schoner te maken.

Was het moeilijk om medewerking te krijgen voor het verzamelen van al die rommel op straat?

Het was berengemakkelijk om hier mensen enthousiast te krijgen. Er ligt tenslotte genoeg troep op straat. De kinderen en volwassenen hebben overal meegeholpen, van Schiedam Oost tot Nieuwland en van de Maasboulevard tot het Beatrixpark.

Tijdens mijn bezoeken aan de wijken heb ik ook op meerdere plekken kinderen en hun ouders geholpen met straat jutten en ik heb gesproken met nieuwe Nederlanders zoals Bulgaren op het Hoffplein. Iedereen is het eens: thuis schoon, handen schoon, en buitenschoon, we moeten het zelf doen.

Gaat u de komende week nog wat doen?

Ja, de komende weken ben ik actief bij:

Het Dokter Wibautplein in Nieuwland op 24 juni vanaf 15.00 uur.

Op 1 juli gaan we in Schiedam Oost aan de slag op het “Stoompie” ook vanaf 15.00 uur.

Op 8 juli zijn we bij de Maastuin bij de Maasboulevard waar het zwerfvuil zo komt aanspoelen. Echt erg en zo zonde van deze mooie plek. Ook hier starten we om 15.00 uur.

Blijft u nog een tijdje?

Ja natuurlijk er is nog veel te doen en het is leuk hier in Schiedam dus ik blijf voorlopig.

Gelukkig krijgt Zwerfie echt veel hulp in het Schiedamse, ook tijdens de lockdown. Zo waren er meerdere gezinnen plastic aan het sparen voor de projecten en zijn er knutselpakketjes rondgebracht.

In de komende tijd kunt u Zwerfie maar ook zijn collega’s van de 'Dikken pakken acties' overal tegenkomen in Schiedam omdat hij de hele stad gaat door zwerven. Uiteraard worden de anderhalve meter in acht genomen. Samen voor een schoner Schiedam, en veiligheid boven alles!