Schiedam Centrum kiest 'superpapa': 'Een vader die echt alles doet voor zijn gezin'

Schiedam - Vaderdag draait om verwennen, daar dragen de ondernemers van het centrum graag aan bij. Samen bieden zij een groot assortiment om papa's in het zonnetje te zetten. Uiteenlopend van luxe verzorgingsproducten tot stoere jeans, de winkels hebben alles in huis. Speciaal voor Vaderdag stelde Centrummanagement Schiedam een mooi pakket samen. De reacties stroomden binnen en de winnaar is bekend.



Kitty Buijtendijk glundert: "Wat een spontane, leuke, lieve, ontroerende reacties hebben we ontvangen op onze Vaderdagactie. Op onze oproep ‘Vertel, waarom is jouw papa een echte held?’ ontvingen we van zoons en dochters van uiteenlopende leeftijden echt prachtige verhalen over hun papa."

Er is één winnaar gekozen, maar eigenlijk had het Centrummanagement iedereen wel willen verrassen.

"We hebben gekozen voor een vader die echt alles doet voor zijn gezin. De mama kan door een ziekte wat minder. Dit is geen probleem want superpapa neemt alles over! Hij coacht bij zwemles en zorgt met engelengeduld dat alle vier de kinderen plus mama niets tekort komen. Heerlijk om deze papa en zijn gezin te trakteren met al het moois van Schiedam Centrum."