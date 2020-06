GroenLinks en Fractie van Dijk stellen vraagtekens bij Schiedams sekswerkers-beleid

Schiedam - Met behoorlijke regelmaat worden er in Schiedam illegale seksinrichtingen gesloten. Eigenlijk in alle gevallen wordt bericht wat de aanleiding was van de controle die tot sluiting leidde. In het Schiedams prostitutiebeleid 2016 staat beschreven dat bij het aantreffen van illegale prostitutie hulp wordt aangeboden aan de sekswerker. Hierover wordt echter nooit bericht of gerapporteerd en daarnaast roept het beleidsdocument nog behoorlijk veel andere vragen op. Raadsleden Sandra Mantingh (GroenLinks) en Sun van Dijk (Fractie van Dijk) hebben een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld.



Sandra Mantingh: “Omdat we bij sluiting van dergelijke panden nooit iets vernemen over wat er gebeurt met de sekswerkers die worden aangetroffen, willen wij graag weten of en zo ja welke hulp er aan hen geboden wordt. Is dit dezelfde hulp en ondersteuning die legaal werkende sekswerkers krijgen? Worden er bij sluiting ook gesprekken gevoerd met de sekswerkers om uit te sluiten dat er sprake is van dwang? Krijgen zij duidelijkheid over welke bescherming zij kunnen krijgen als blijkt dat zij gedwongen worden? Op welke legale alternatieven worden sekswerkers geattendeerd en zijn er uitstapprogramma’s?”

Mantingh en van Dijk doken voor antwoorden op deze vragen eerst dieper in de beschikbare informatie over het beleid van de Gemeente Schiedam over sekswerkers, maar dat riep nog meer vragen op. In het beleidsdocument wordt gerefereerd aan gesprekken die gevoerd worden kunnen met sekswerkers maar onhelder is wie deze gesprekken voert. En in hoeveel van de gevallen is een medewerker van het Controleteam Prostitutie Mensenhandel (een specialistisch team dat misbruik en mensenhandel opspoort) aanwezig? Ook is niet duidelijk of en hoe het CPM samenwerkt met Prostitutie Maatschappelijk Werk en bijvoorbeeld WOT’s en hoe zij zich tot elkaar verhouden.

Ook Sun van Dijk was verrast door hoe lastig het in Schiedam gemaakt wordt om legaal sekswerk te doen: “Als gemeente moeten we sowieso zorgen voor een aantal locaties waar sekswerkers veilig kunnen werken wanneer zij niet vanuit hun eigen huis willen werken. Maar als men vanuit een eigen huis wil werken, dan stuiten zij op beleid waarin dit behoorlijk lastig wordt gemaakt. Ik vraag me af waarom dit zo is opgesteld en waarom het de sekswerkers zo moeilijk wordt gemaakt. Prostitutie is een legaal beroep, dus geef een sekswerker dan ook de ruimte om het beroep uit te voeren. Het is natuurlijk van de zotte om in je beleidsregels op te nemen dat sekswerkers vooral niet te veel condooms in huis mogen hebben en geen eigen ruimte in het huis mogen creëren die veilig en schoon is. Natuurlijk zit er ook een donkere kant aan waarin dwang en uitbuiting voor komt. Dus het is goed om regels te hebben om dwang en illegaliteit te voorkomen. Maar maak de regels niet onnodig lastig.”