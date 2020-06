Weggenomen Stolperstein herplaatst dankzij inzamelingsactie

Schiedam - Vanmorgen (19 juni) heeft Lenneke Bobbe, kleindochter van Abraham Bobbe, de vervangende Stolperstein onthuld voor haar grootvader. De struikelsteen was halverwege november 2019 weggenomen en niet meer teruggevonden. Op het bericht dat de steen gestolen was volgden vele boze en verdrietige reacties maar het leidde ook tot een spontane inzamelingsactie van Jeannette Nieuwenhuizen en Natascha Visser van de Meisjes van Oost. Met de opbrengst van deze actie en donaties van anderen was het mogelijk om een vervangende steen te bestellen.



De plaatsing van de steen was veel eerder bedoeld maar door de coronamaatregelen is dat in de tijd doorgeschoven. Met het plaatsen en onthullen in klein gezelschap op 19 juni is het net op tijd voor de herinnering aan de sterfdag van Abraham Bobbe, op 20 juni 1942, nu 78 jaar geleden.

Sinds begin mei is elke sterfdag van een Schiedammer waarvoor een Stolperstein is geplaatst, met de publicatie van een levensverhaal herinnerd. Op 20 juni 2020 zal het verhaal over het leven van Abraham Bobbe verschijnen. Na de plaatsing van de vervangende steen kan het verhaal met dezelfde woorden worden afgesloten als iedere keer:

Op de Rotterdamschedijk, voor nummer 268b - II, ligt een nieuwe Stolperstein, om te herinneren aan Abraham Bobbe door zijn naam te lezen en al doende voor hem het hoofd te buigen.

Het levensverhaal van Abraham Bobbe wordt gepubliceerd op de website en op de FB-pagina van de Stichting Stolpersteine Schiedam.