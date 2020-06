Theater aan de Schie faciliteert schoolmusicals

Schiedam - Het einde van het schooljaar nadert; scholen treffen voorbereidingen voor de afscheidsavonden en schoolmusicals van groep 8. Een moment voor deze leerlingen om nooit te vergeten. Scholen hebben vaak beperkte ruimte om maximaal honderd mensen te kunnen ontvangen. Om deze leerlingen een onvergetelijke ervaring en beleving mee te geven, stelt Theater aan de Schie de theaterfoyer beschikbaar.



Inmiddels hebben zich al een aantal scholen gemeld. Er zijn nog data beschikbaar. Theaterdirecteur Rob Roos: “Met lede ogen zagen we aan dat de schoolmusicals niet door konden gaan vanwege de coronamaatregelen. Dat is voor de kinderen een drama. Toen duidelijk werd dat het onderhoud aan onze foyervloer sneller klaar was dan voorzien, hebben we direct alle Schiedamse scholen gebeld om de foyer gratis aan te bieden voor de uitvoering van de schoolmusical. Wij zijn erg blij dat we kunnen helpen. En niet in de laatste plaats omdat we heel blij zijn weer publiek te kunnen ontvangen in het theater.”

Interesse? Wanneer een school zijn afscheidsmoment in Theater aan de Schie wenst plaats te laten vinden, kan de school contact opnemen met Ronald Kievit,rkievit@theateraandeschie.nl.