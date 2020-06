Nieuwe website waar jongeren op de toekomst kan oriënteren

Schiedam - 'Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs. Om hun talenten te ontdekken, zich te ontplooien én zich voor te bereiden op een goede toekomst. Om dit recht te waarborgen werken de gemeenten Schiedam, Maassluis en Vlaardingen samen op het gebied van de leerplicht en het voortijdig schoolverlaten. Wij zetten ons in om schoolverzuim tegen te gaan, schooluitval te voorkomen en jongeren te begeleiden naar een positieve, zelfstandige toekomst.'



Dat lezen we op de nieuwe website van Leerrecht (voorheen Regionaal Bureau Leerplicht+) waar de jeugd zich op de toekomst kan oriënteren. Vanaf januari 2020 is het Steunpunt Jongeren onderdeel van Leerrecht. Daarmee is er een aansluitende aanpak voor kinderen van 5 tot 23 jaar in de gemeenten Schiedam, Maassluis en Vlaardingen.

De website van Leerrecht geeft jongeren, ouders en scholen praktische informatie en antwoorden op vragen over zaken als leerplicht, verlofregelingen en vrijstellingen. Ook kunnen jongeren zich er oriënteren op verschillende opleidings- en stagemogelijkheden in de regio.

Leerrecht zet zich in om schoolverzuim tegen te gaan, schooluitval te voorkomen en jongeren te begeleiden naar een positieve, zelfstandige toekomst. Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. zijn kwalificatieplichtig.

Vanaf 18 jaar zijn jongeren niet meer wettelijk verplicht om naar school te gaan. De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen willen voortijdig schoolverlaten van jongeren tegengaan en ervoor zorgen dat een zo groot mogelijk aantal jongeren een startkwalificatie behaalt, zodat hun kansen op een baan optimaal zijn.

Leerrecht is te bereiken via telefoonnummer (010) 248 4040. Of bezoek de website www.leerrecht.nl.