Euroscoop Schiedam verdwijnt... En gaat verder als Pathé

Schiedam – De Euroscoop bioscopen in Schiedam, Amsterdam-Noord en Tilburg gaan verder als Pathé. De rebranding van de bioscopen zal over een periode van twee jaar plaatsvinden. Daarmee verdwijnt de naam Euroscoop op termijn in Nederland.



In de afgelopen maanden heeft Pathé uitgebreid onderzoek gedaan naar de status van beide bioscoopketens en hoe ze elkaar zouden kunnen aanvullen. Jacques Hoendervangers, Algemeen Directeur Pathé Theatres: “Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het voor beide formules het krachtigste is om één merk neer te zetten. Pathé wil zoveel mogelijk Nederlanders samen met hun geliefden, vrienden en familie laten genieten van de mooiste films en speciale voorstellingen. Door de Euroscoop theaters op termijn onder de Pathé vlag voort te zetten kunnen deze bioscopen meevaren op de sterke merkbekendheid en het grote online bereik van Pathé om nog meer Nederlanders te bereiken. Hiermee zal ook de aantrekkingskracht vergroten van de lokaal goed verankerde leisure centra waar de Euroscoop bioscopen gevestigd zijn en waar naast film ook diverse andere locaties voor vrijetijdsbesteding gevestigd zijn, zoals Glow-in-the-Dark Minigolf, Hollywood Café en restaurants De Beren en Happy Italy.”

De rebranding zal in verschillende fases plaatsvinden en zal pas over twee jaar afgerond zijn. Allereerst zullen de systemen aan de achterkant worden geïntegreerd, zoals nieuwe ticketingsoftware. Daarna zullen gefaseerd de programmering en Pathé-concepten en producten worden geïmplementeerd, zoals het loyaliteitsprogramma All Stars, de Pathé Giftcards en de Pathé Specials zoals Pathé Ladies Night, Kleuterbios, 50PLUS Bios en live opera, ballet, theater en concerten. In de laatste fase zal de look & feel worden aangepast naar Pathé zoals het meubilair en tapijt. Pathé Unlimited is vanaf vandaag beschikbaar bij Euroscoop Amsterdam-Noord en zal binnenkort ook beschikbaar zijn bij de andere Euroscoop locaties.

Sinds de overname zijn alle medewerkers van de Euroscoop locaties al overgegaan op Pathé arbeidsvoorwaarden. Voor hen verandert er feitelijk niets. Euroscoop was voor de overname een Belgisch bioscoopketen met zes vestigingen in België en drie vestigingen in Nederland. Euroscoop opende de eerste bioscoop in Nederland in 2008 in Tilburg. Pathé nam in november 2019 de Nederlandse bioscopen van Euroscoop over. De Euroscoop vestiging in Maastricht werd in maart 2020 gesloten. De nog te bouwen locatie Ypenburg zal onder de Pathé vlag open gaan.