'Noem de nieuwe promenade bij Getijdenpark de Nelson Mandelaboulevard'

Schiedam - Mari Dingenouts zet zich om een straat of plein in Schiedam naar Nelson Mandela te vernoemen. En heeft dat voorstel bij de gemeente neergelegd. Hieronder de laatste ontwikkelingen.



'Van de gemeente Schiedam heb ik vandaag bericht ontvangen dat de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte op 3 september om 15 uur openbaar vergadert. In die vergadering zal onder meer gesproken worden over de mogelijkheden om Nelson Mandela te vernoemen in de openbare ruimte in Schiedam.

Onlangs, begin februari 2020 berichtte de gemeente:

Zoals het college van burgemeester en wethouders van Schiedam u reeds bij brief van 18 september 2014 heeft laten weten is er in Schiedam op dit moment geen geschikte straat, plein of brug voor de vernoeming voor handen. De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) houdt de situatie scherp in de gaten. Nogmaals wijzen wij u erop dat naamgeving pas aan de orde komt als er een geschikte locatie voor is. De CNOR is van mening dat er ook sprake zal moeten zijn van een straat, plein of brug die past bij de positie van Nelson Mandela.

In mijn reactie aan de secretaris heb ik mijn tevredenheid betuigd en gevraagd een actueel idee/wens op 3 september mee te nemen in de agenda van de commissie. Idee/wens: de promenade die op het ogenblik aangelegd wordt in aansluiting op het Getijdenpark in de kom van de Wilhelminahaven, en die de stad, haven, natuur en sport gaat verbinden om die de Nelson Mandelaboulevard te noemen.

Deze promenade heeft daar een lokaal, nationaal en internationaal karakter en betekenis, die aansluit bij de uitgangspunten voor het vernoemen naar Nelson Mandela. Het is ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zoals u bekend ben ik met vele Schiedammers en organisaties betrokken geweest bij de planontwikkeling van dat gebied. En het gebied wat daarop aansluit. '

(Mari Dingenouts)