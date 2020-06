Ook Schiedamse burgemeester Cor Lamers vraagt om extra aandacht voor kwetsbare groepen

Schiedam - Cor Lamers is een van de vijftien Nederlandse burgemeesters die om extra aandacht voor de meest kwetsbare gebieden in Nederlandse steden vraagt. Om de urgentie daarvan te benadrukken werd eerder deze week het manifest 'Kom op voor kwetsbare gebieden' overhandigd aan het kabinet.



In het manifest beschrijven de burgemeesters de situatie in hun gemeenten: "De coronacrisis raakt ons allemaal. De zorg staat onder druk en banen staan op de tocht. Als burgemeesters zien wij echter nog een verontrustend probleem steeds manifester worden: de ontwikkeling van de meest kwetsbare gebieden in ons land. Dit zijn de wijken en buurten waar een hele hoge concentratie van mensen woont die veel hulp en ondersteuning nodig hebben. Hier wonen veel mensen zonder werk, met psychische problemen, in armoede. Huishoudens met een stapeling van problemen. Plekken waar kinderen sneller en vaker onderwijsachterstanden oplopen, waar criminaliteit als een virus om zich heen grijpt en de levensverwachting structureel lager is. De coronacrisis zorgt in deze gebieden voor een exponentiële toename van deze problematiek. Onze oproep aan u is: juist nu moeten we investeren in deze gebieden."

De volgende burgemeesters hebben het manifest ondertekend: Femke Halsema (Amsterdam), Ahmed Marcouch (Arnhem), Paul Depla (Breda), Johan Remkes (Den Haag), John Jorritsma (Eindhoven), Koen Schuiling (Groningen), Emile Roemer (Heerlen), Sybrand van Haersma Buma (Leeuwarden), Ina Adema (Lelystad), Frans Backhuis (Nieuwegein), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Cor Lamers (Schiedam), Theo Weterings (Tilburg), Jan van Zanen (Utrecht) en Jan Hamming (Zaanstad).

Namens de vijftien burgemeesters bood burgemeester Jan Hamming van Zaanstad het manifest aan aan de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Het manifest kun je lezen via de gemeentelijke website.