Kerstvoorstelling De Stokerij en Theater aan de Schie gaat dit jaar door!

Schiedam - Ook dit jaar presenteren Theater aan de Schie en De Stokerij Schiedam een familievoorstelling in december: KONING (6+), een gloednieuw toneelstuk geschreven door Anne Rats en Koen Wouterse. Gezien de maatregelen omtrent covid-19 heeft De Stokerij een volledig RIVM-proof voorstelling ontwikkeld, met in de hoofdrollen Roos Drenth, Anne Rats en Koen Wouterse, spelers van De Jonge Stokerij en twintig amateurspelers. KONING is van zaterdag 19 t/m zaterdag 26 december meerdere keren te zien in Theater aan de Schie.



Wat zou jij doen als jij de Koning was? Wat zou je doen als jij de macht had? Waarom worden dingen besloten? Waarom zijn sommige mensen zo boos op elkaar? En wat is de andere kant van onze eigen mening? Nemen onze leiders genoeg verantwoordelijkheid? En nemen we zelf genoeg verantwoordelijkheid? Of moeten we het zwaard uit de steen trekken,en zeggen: “ik ben de koning en ik ga voor jullie zorgen”? Dit zijn vragen voor alle leeftijden die in deze voorstelling voorbijkomen. De familievoorstelling KONING is geïnspireerd op grote koningen: Willem Alexander, William Shakespeare, Mohammed Ali, Elvis Presley, Koning Arthur, King Lear en Black Panther. Een gloednieuw en hyper actueel koningsverhaal, gedreven door de muziek van Nieuw Niks.

Het verhaal

De Koning is ziek. Voordat hij sterft moet hij zijn troonopvolger benoemen. Hij heeft 21 kinderen, een lieve sterke vrouw en een zeer ambitieuze Eerste Minister. Maar wie is het meest waardig? Zijn kinderen zijn allemaal te jong, zijn vrouw lijkt te lief en zijn Eerste Minister wil te graag. Uit de hele wereld komen er mensen die aanspraak maken op de troon.Deze wordt fel verdedigd door zijn kinderen. Er wordt gezongen, gevochten, gedebatteerd en gedanst, maar niemand lijkt sterk genoeg om het gewicht van de Kroon te dragen. Dan kiest de Koning voor zijn eigenzinnige dochter Alex, maar daar is niemand het mee eens. Ze lijkt in alle opzichten ongeschikt voor deze verantwoordelijke taak. Dat vindt ze zelf ook en ze weigert.

Dan slaat de Koning zijn zwaard in een grote steen. Hij zegt: “Enkel wie het waard is om te regeren krijgt mijn zwaard uit de steen. Tot die tijd blijft mijn troon leeg”. Dan zakt hij door zijn knieën en hij wordt weggedragen. Hij heeft niet lang meer.De één na de ander begint aan het zwaard te rukken, maar niemand krijgt het eruit. Iedereen kijkt nu naar Alex. Zij is nu de enige die verlossing kan bieden en zodra men beseft dat ze haar nodig hebben, verandert de toon naar haar. Het spel wordt steeds wranger. In het gevecht om het landsbelang lijkt er steeds meer geoorloofd.Ook de Eerste Minister en de Vrouw van de Koning mengen zich in de strijd en nemen een steeds prominentere plaats in naast de nog altijd lege troon. Het gebied tussen vriend en vijand wordt schimmiger. Het land lijkt verloren: de regie is weg. Het is niet meer veilig op straat en het land gaat in totale lockdown. Zelfs de schappen in de winkels zijn leeg tijdens deze zware crisis om de kroon. Lukt het Alex om het land te redden?

Speeldata KONING (speeltijden volgen later):

Zaterdag 19 en zondag 20 december 2020 (try-outs)

Dinsdag 22 december 2020 (première)

Woensdag 23, donderdag 24 en zaterdag 26 december 2020

Meedoen als restaurant of als ondernemer in de foyer? Zoals altijd wordt er gezocht naar lokale ondernemers voor de omlijsting van de voorstelling. Wilt u uw onderneming presenteren in de feestelijke foyer van Theater aan de Schie? Of als restaurant deelnemen met een theatermaaltijd? Meld u aan! Meer informatie en aanmelden kan via info@destokerijschiedam.nl.