Vanaf de luie bank of in de tuin genieten van Jeneverfestival@Home 2020

vanaf de luie bank of in de tuin genieten van jeneverfestival hom

Schiedam - We zijn onderhand allemaal wel weer toe aan een gezellige borrel en een goed feestje met onze geliefden. Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam, de organisator van het Jeneverfestival, komt nu met een heel gezellige oplossing: Jeneverfestival@Home 2020. En dat is meteen een goeie tip voor Vaderdag!



Liefhebbers van jenever en gin genieten vanuit hun eigen woonkamer, tuin of balkon van een vier uur durende live stream met tastings, demo’s en interviews met distillateurs. Alles wat je nodig hebt is het Jeneverfestival@Home proefpakket voor 2 (bestaande uit drank, ingrediënten en proefglazen). De eerste grote deelnemende distillateur die we bekend mogen maken, is Hooghoudt met haar Raw Jenever en Single Grain moutwijn!

En wat is er leuker dan dit proefpakket aan een professionele levensgenieter of fijnproever cadeau te geven? Speciaal voor Vaderdag aankomende zondag, zijn de proefpakketten nu te bestellen via: aanmelden.jeneverfestival.nl/. De datum staat vast, zaterdag 12 september, nu alleen nog een glimlach op het gezicht van de vaders.