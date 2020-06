Rotterdam The Hague Airport start weer op

Schiedam/Rotterdam - Sinds vandaag, donderdag 18 juni, verzorgt Transavia weer vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Malaga, Alicante, Ibiza, Girona (allen Spanje), Faro in Portugal en Split (Kroatië) zijn de eerste bestemmingen die weer in het vliegschema van Transavia zijn opgenomen vanuit Rotterdam. Hiermee komt stap voor stap het commercieel vliegverkeer weer op gang op de regionale luchthaven in Rotterdam.



Vanaf maart dit jaar nam op RTHA het vliegverkeer vanwege verminderde vraag naar vliegreizen en restricties vanuit (internationale) overheden af. Ook besloten vliegmaatschappijen hun vloot aan de grond te houden. Als luchthaven met een vitale functie in Nederland bleef RTHA operationeel voor repatriëring, maatschappelijk vliegverkeer (zoals de politie- en traumahelikopter), uitwijkende vliegtuigen en zakelijk luchtverkeer.

Schone faciliteiten

Om alle passagiers veilig en verantwoord te laten verblijven op de luchthaven heeft RTHA nieuwe luchthavenrichtlijnen opgesteld. Zo is het dragen van een niet-medisch mondkapje voor passagiers en luchthavenmedewerkers in de terminal verplicht. En moeten passagiers die de terminal betreden een vooraf ingevulde gezondheidsverklaring laten zien. De regels moeten voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt onder de gebruikers van de terminal. Alle passagiers en luchthavenmedewerkers moeten zich aan deze regels houden. Zo is er belijning aangebracht om duidelijk te maken hoe je 1,5 meter afstand van elkaar kunt houden. Ook zijn er spatschermen bij de incheck- en servicebalies.

De terminal is voorzien van een luchtbehandelingssysteem dat continu schone gefilterde verse lucht binnenlaat. Alle faciliteiten worden extra intensief schoongemaakt, zoals de spatschermen, trapleuningen, kranen, tafels en stoelen. Iedereen die op de luchthaven verblijft, wordt gevraagd ook eigen hygiëneregels juist toe te passen, zoals vaker handen te wassen en gebruik te maken van desinfecterende handgel. Die pompjes zijn in de terminal op verschillende punten te vinden.

RTHA-maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn:

• Het is verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen als je verblijft in de terminal en in nauw contact bent met medepassagiers;

• Passagiers moeten bij de ingang van de terminal een gezondheidsverklaring laten zien;

• Alleen passagiers en medewerkers van de luchthaven hebben toegang tot de terminal;

• Wegbrengers en ophalers blijven buiten wachten, bij voorkeur op het parkeerterrein bij de auto om te voorkomen dat er teveel mensen op het voorplein van de luchthaven staan te wachten.

• RTHA volgt alle richtlijnen van de overheid ten aanzien van het anderhalve meter regime en hygienemaatregelen. Hierop wordt in de hele terminal streng toegezien.

Passagiers en andere gebruikers van de luchthaven worden op verschillende manieren geïnformeerd over de maatregelen op Rotterdam The Hague Airport als het vliegverkeer weer stap voor stap op gang komt. Zo wordt de website actueel bijgehouden en in de hele terminal zijn de regels op informatiedragers zichtbaar gemaakt. Er is een poster in twee talen beschikbaar waarin alle nieuwe regels op een rij staan. In de terminal zijn servicemedewerkers van de luchthaven aanwezig om vragen van passagiers te beantwoorden of te helpen waar het nodig is.

Rotterdam The Hague Airport kijkt ernaar uit om de eerste vluchten van Transavia na een periode zonder commercieel vliegverkeer weer te faciliteren. CEO Ron Louwerse: “Wij hechten grote waarde aan de veiligheid en gezondheid van iedereen die via onze luchthaven reist en op de luchthaven werkt. Wij vertrouwen erop dat passagiers met de nieuwe regels veilig en verantwoord hun weg zullen vinden en dat ze de aanwijzingen van ons luchthavenpersoneel goed opvolgen. Alleen zo kunnen we het vliegverkeer op Rotterdam The Hague veilig en gezond afhandelen.”

Verwacht wordt dat het aantal vluchten en het aantal bestemmingen langzaam weer zal toenemen. Transavia bekijkt dit vooralsnog per week. Wanneer andere maatschappijen hun vluchtschema hervatten op Rotterdam The Hague Airport is nu nog niet bekend.