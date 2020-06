Column - Ik sta hier, waar drijf jij?

Schiedam - In zijn column vraagt Kor Kegel zich af hoe je aan brugwachtershuisjes een actuele, betekenisvolle functie kunt geven.



Je kunt er een snackbar in beginnen of een broodjeszaak, zoals bij de Parnassusbrug in Amsterdam-Zuid. Of je kunt er een historische plaat hangen die iets zegt over de geschiedenis, zoals bij de Oostpoortbrug nabij de enige stadspoort die Delft nog heeft. Op de dakrand van het brugwachtershuisje staat daar een dichtregel van Menno Smit van de Utrechtse stichting Verzet de Zinnen. Het is een groet aan de passerende binnenschippers en pleziervaarders: “Ik sta hier, waar drijf jij?”

Nederland kent een Stichting Brugwachtershuisjes. Ze bekommert zich om die authentieke gebouwtjes, die in menig geval zelfs rijksmonument geworden zijn. Hoewel veel bruggen tegenwoordig digitaal dus op afstand worden bediend, zijn er nog brugwachtershuisjes waar de bediening handmatig gebeurt, zoals in Schiedam in de huisjes bij de Ooievaarsbrug tussen de binnenstad en de Brandersbuurt en de Hoofdbrug tussen de Gorzen en de Plantage. Maar of de brugbediening vanuit het huisje vervallen is of niet, overal in het land wordt een nieuwe (of extra) functie voor deze markante huisjes gezocht. Een ijscowinkel in Apeldoorn. Een VVV-punt in Leeuwarden. Bootjesverhuur in Leiden. Zelfs kunnen ze geschikt worden gemaakt als hotelsuite, als ze tenminste groot genoeg zijn voor sanitair en een bedstee. Dat is niet het geval in het thans functieloze brugwachtershuisje bij de Oranjebrug tussen Schiedam-West en -Centrum.



Hoe geef je nu aan zulke huisjes een actuele, betekenisvolle functie? De gemeente Schiedam liet het onderzoeken. Na een oproep kwamen er 29 ideeën. De restrictie was dat een bezoekfunctie is uitgesloten. In de huisjes die nog brugbediening hebben mag de brugwachter geen hinder ondervinden van koffiedrinkend publiek.



Onwillekeurig moest ik denken aan het Alles Moet Weg-museum. Dat was in 2007 een project van Diet Wiegman, een van Schiedams bekendste kunstenaars. In een kiosk langs het stenen muurtje op de Koemarkt had hij allerlei soorten wegwerpspullen bij elkaar gebracht, ook foto’s van zwerfvuil. Bij die foto’s had ik dichtregels geschreven en dat was mijn eerste creatieve interactie met een beeldend kunstenaar. De kiosk is later gesloopt, immers, Alles Moest Weg, inclusief dat tijdelijke museumpje. Terecht, die sloop.



Want die kiosken op de Koemarkt waren wansmakelijke bouwsels, die de openheid van de Koemarkt geweld aandeden. Blij dat ze een voor een afgebroken werden. Dat mag de brugwachtershuisjes niet overkomen. Prima dat er een leuke functie voor wordt gezocht. Wat ik wel vreemd vind, is dat er slechts 29 reacties kwamen. Die ‘oproep’ van de gemeente Schiedam om mee te denken is vast gebleven bij een algemene kennisgeving, verdwaald in de coronahectiek. Diet Wiegman bijvoorbeeld wist nergens van. En híj is echt nog niet weg.



Overheidscommunicatie:

Ik sta hier.

Waar blijf jij?