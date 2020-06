Verdachte van dodelijk schietincident Boomgaardstraat overgeleverd vanuit Spanje

Schiedam - De vijfde verdachte in het onderzoek naar het dodelijke schietincident eind 2019 in de Boomgaardstraat in Schiedam is gisteren, dinsdag 16 juni, overgeleverd vanuit Spanje. Deze 23-jarige vrouw met de Spaanse nationaliteit wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij, zo meldt de politie vandaag via hun website.



Eind februari hield de politie in Malaga de verdachte al aan op verdenking van betrokkenheid bij deze dodelijke schietpartij. Hierbij kwam op 28 december een 26-jarige man uit Rijswijk om het leven. Eerder hield de politie ook al vier mannen aan in dit onderzoek.

De zaak speelde zich af op zaterdag 28 december 2019 toen rond 19.30 uur het schietincident in de Schiedamse woning plaatsvond. Hulpdiensten troffen een zwaargewonde Rijswijker aan. De medische hulp mocht uiteindelijk niet baten. Onderzoek wees uit dat na het schietincident drie personen het huis hadden verlaten. Het vermoeden bestaat dat één van hen gewond was geraakt. Over een afstand van ruim 400 meter werd namelijk een bloedspoor aangetroffen. Deze liep tot de Ooievaarsteeg, waar de verdachten waarschijnlijk door een automobilist zijn opgepikt.

De eerste aanhouding op 14 januari betrof de 41-jarige bewoner van de Schiedamse woning. Woensdag 22 januari werd een tweede verdachte aangehouden, een 31-jarige man uit Den Haag. Op 12 februari hield de politie nog twee mannen aan, een 32-jarige man uit Deventer en een 37-jarige man uit Schiedam. Deze mannen zijn inmiddels heengezonden, maar nog wel verdachte in het onderzoek.



Meer informatie

Heeft u meer info en nog niet met de politie gesproken? Bel de gratis Opsporingstiplijn via 0800-6070 of via het tipformulier op politie.nl. Anoniem melden kan via 0800-7000.

Lees hier het hele politiebericht.