Na Amsterdam opent e-bike merk Muto nu een tweede winkel in Schiedam

Schiedam - Muto, het relatief nieuwe urban e-bike merk van marktleider Stella, opent na de pop-up winkel in Amsterdam, een tweede winkel in de vorm van een shop-in-shop in de Stella- vestiging Schiedam. De winkel geldt als aanloop naar internationale expansie.

Eind februari 2020 lanceerde Stella met succes de nieuwe urban, multi-purpose e-bike Muto als zelfstandig merk in Nederland. Deze e-bike is het ideale vervoersmiddel om het drukke, stadse leven gemakkelijker te maken en een oplossing te bieden voor uitdagingen als het gebruik van het OV in en na Corona tijd, maar ook het dichtlopen van steden. Muto speelt flexibel in op het ritme van een stadsleven: van het naar school brengen van de kinderen en de reis naar het werk, tot een bezoek aan de sportschool, de supermarkt, de kroeg of een museum aan de andere kant van de stad. Het unieke Click & Roll systeem zorgt ervoor dat de in totaal 25 verschillende bijbehorende accessoires, waaronder een kinderzitje, mand of boodschappenkrat, met één simpele klik zijn te plaatsen en weer los te koppelen, hetgeen de fiets meteen hufter-proof maakt.

Schiedam tweede winkel na Amsterdam

Muto is compleet anders dan Stella: deze e-bike is momenteel alleen online te koop (muto.bike), en mikt op de doelgroep leeftijd 25-50. “Toch hebben we midden in de Corona crisis een pop-up in Amsterdam geopend, waar men op afspraak een proefrit kan inplannen. We merkten dat ook binnen deze doelgroep, er behoefte is en was aan persoonlijke aandacht en aan het zien en ervaren van dit mooi ontworpen model”, aldus Daan van Renselaar, CEO van Stella. Na Amsterdam is nu Schiedam aan de beurt, waar een Muto shop-in-shop in een Stella vestiging is geopend. “Rotterdam is een belangrijke stad voor onze economie en werkgelegenheid en biedt dus volop kans voor de zogenaamde ‘urbans’ in die omgeving. Uit onderzoek blijkt dat veel potentiële kopers uit die omgeving komen, met deze shop-in-shop bieden we hen een mogelijkheid om kennis te maken met Muto, een proefrit te kunnen maken en het innovatieve Click & Roll-systeem te ervaren." Na Amsterdam en Schiedam zullen andere, nationale en internationale steden op korte termijn volgen.

Mobiliteit in Europa

Volgens Stella wordt de e-bike steeds meer gezien als een meer betrouwbare, duurzamere en gezondere mobiliteitsoplossing dan het openbaar vervoer, nu social distancing bij het nieuwe normaal hoort. "Over de hele wereld past men momenteel het dagelijks vervoer aan, worden infrastructuren drastisch aangepast naar fietsvriendelijke steden en is de vraag naar e-bikes enorm aan het toenemen", aldus CEO Daan van Renselaar. “Met Muto spelen we direct in op deze (internationale) vraag, qua ontwerp en maatvoering is het namelijk geschikt voor 80% van de Europeanen. Het verlaagde frame en de bredere banden voorzien bovendien in noodzakelijke veiligheid voor de ervaren en onervaren Europese fietsers. Het model is geschikt voor man én vrouw, en is met een strak, minimalistisch design en internationale uitstraling klaar om Europa (en de rest van de wereld) te veroveren.”