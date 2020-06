Hekwerken met een mooie bedrukking van een ketel

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Karin van Noorloos heeft een vraag over de hekwerken in de nabije polder.



'Vanaf de Groeneweg in de richting van Delft hebben de hekwerken in de polder een mooie bedrukking van een ketel, het symbool van Kethel. Verder in Kethel zie ik dit eigenlijk niet, ik zou wel willen weten wie dit bedacht heeft, en waarom het alleen op dit gedeelte is. Het zou toch mooi zijn als dit in heel Kethel terugkomt.'