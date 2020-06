Schiedamse horeca: gastvrijheid, een brede lach en 'blij dat we weer open zijn'-gevoel

Schiedam - 'Die anderhalve meter is niet langer te handhaven’, roepen nogal wat horeca-uitbaters richting Den Haag. In de Eindhovense uitgaansstraat Stratumseind levert dat talloze gesloten deuren op. Daar willen ze niet het risico lopen in aanvaring te komen met de regels. Zover komt het in de Schiedamse binnenstad niet. Daar heerst op de vele terrassen gastvrijheid, een brede lach en het 'blij dat we weer open zijn'-gevoel.



(Gerard S. Verver)

“De ruimte om maatregelen te versoepelen is op”, meldt het RIVM hardvochtig. Gebrom of gejammer daarover ontbreekt in de thuisstad van Proosje. Misschien is het er onderhuids wel, maar vooral het 'het is behelpen, maar alles is beter dan niks' overheerst. “We zijn elf weken dicht geweest. Die verloren omzet maken we nooit meer goed”, moet Bob Wielders van Grandcafé De Koemarkt toch even kwijt. Daar blijft het bij, want deze horecaman in hart en nieren (“Ik ben zo’n beetje in het café geboren”) vertikte het al van meet af aan om het hoofd in de schoot te leggen. “Zo zit ik niet in elkaar. Positief blijven denken.”

Ook Grandcafé Babbels straalt de teruggekeerde gezelligheid uit. Edward Molenaar tapt, schenkt en geniet. Maar weet zich toch even van het barwerk te ontdoen om op een vol terras zijn optimisme in woorden te zetten. Niksdoen past hem niet. Dat gaat schuren. “Drie maanden stil zitten is afzien. We hebben niet eens zo lang geleden de zaak helemaal verbouwd. Daar viel dus niets meer te timmeren. Ik heb thuis maar wat geklust.” En daar de persconferenties van de premier gevolgd. “Die vertelde steeds dat de lockdown weer verlengd werd. Daar kon ik dan niet blij van worden.”

Maurice de Waart van Tapperij Het Weeshuis heeft geen moment in de put gezeten. "Als je je humeur laat bepalen door tegenvallers kan je beter stoppen. We moesten weliswaar wat mooie activiteiten, zoals een haringparty, schrappen, maar vanaf nu kan het alleen maar beter worden."

Verruiming

Hoewel het RIVM stelt geen ruimte te zien voor verruiming van de corona-maatregelen, is toch al aangekondigd, dat het maximum aantal bezoekers van bioscopen, restaurants, cafés en culturele instellingen ('als het virus tenminste onder controle blijft') per 1 juli wellicht verhoogd kan worden tot 100. Wel onder de strikte anderhalve meter-voorwaarde. Dat zou dan ook gaan gelden voor kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.