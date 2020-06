wat eerst groen wakker worden was is nu een betonnen uitzicht ge

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Wilma van Holten verbaast zich over de aanhoudende bomenkap op de Havendijk.



'Ik dacht dat de bomenkap voorbij was aan de Havendijk, maar dat was een illusie. Vanmorgen vroeg hoorde ik een onverklaarbare herrie... Bij het openen van de gordijnen had ik het snel in de gaten. Met afgrijzen en tranen in mijn ogen heb ik staan kijken naar het uitzicht wat ik vanaf heden ga krijgen vanuit mijn bed. Wat eerst groen wakker worden was, is nu een betonnen uitzicht geworden. Weer een stuk woongenot weg. Waar moeten nu de kauwen gaan slapen, en dan te denken van de brandende zon, waar we nu nog meer last van gaan krijgen. De bomen hadden de iepen ziekte wordt er gezegd. En ja, er komen in het najaar 'boompjes' voor terug. Maar ik ben hier zo niet blij mee.'