Man (55) ziekenhuis in geslagen na verkeersruzie, getuigen gezocht!

Schiedam - Bij een verkeersruzie op de A20 richting Gouda ter hoogte van Terbregseplein is vanmiddag een 55-jarige chauffeur uit Loon Op Zand zo hard geslagen dat hij met aanzienlijk hoofdletsel naar een ziekenhuis is vervoerd. De man die hem sloeg is weggereden. De politie doet op hun website een oproep voor getuigen en (dashcam)beelden.



Even na 12.00 uur ontstond de verkeersruzie toen de personenauto en de vrachtwagen op de vluchtstrook tot stilstand waren gekomen. Ze hebben elkaar vermoedelijk niet geraakt. Toen agenten ter plaatse kwamen was de chauffeur slecht aanspreekbaar en is hij om die reden met spoed naar een ziekenhuis vervoerd.

Iets gezien?

Van de personenauto is geen signalement bekend, maar andere weggebruikers moeten de vrachtwagen en de personenauto vlak voor het Terbregseplein hebben zien staan. Was u getuige of weet u meer over het merk en kenteken van de auto die er vandoor ging? Heeft u dashcambeelden. Bel dan 0900-8844.

