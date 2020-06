'Publiekstrekker voor Koemarkt!'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos? maakte een uitstapje naar Rotterdam en vergaapte zich aan reusachtige vos. Het bracht 'm op een idee.



'Zelfs de meest chauvinistische Schiedammer maakt wel eens een zijsprong met een bezoekje aan buurstad Rotterdam, bijvoorbeeld met de tram naar de markt op het Visserijplein. Dan kan het niet zijn ontgaan, de reusachtige vos aan het begin van de Schiedamseweg. Een kunstwerk van Florentijn Hofman, onder meer bekend van het eveneens reusachtige kunstwerk: het “Feestaardvarken” in Arnhem.

De “Bospoldervos” op de Schiedamseweg is liefst tien meter hoog en veertien meter lang, behoorlijk opvallend dus en daardoor fotogeniek. Met regelmaat poseren passanten onder de vriendelijk ogende vos met een plastic boodschappentasje in zijn bek. Het laagdrempelige kunstwerk, je hoeft niet quasi cultureel intellectueel te peinzen over wat het voorstelt, vrolijkt de buurt op met zijn aanwezigheid, en dat is precies de bedoeling van het kunstwerk.

In Schiedam is er al jaren de discussie om de bronzen koeienkoppen terug te brengen die ooit de Koemarkt sierden maar in een weiland in Kethel belandde. Wat als we die nu laten staan in dat weiland en de Koemarkt opvrolijken met een reusachtige koe in de stijl van de Bospoldervos, dat zou pas de hoofden draaien en passanten stil laten staan, het is zelfs groot genoeg om enkele gezellige bankjes onder te plaatsen. Als dat een saai plein niet kan opvrolijken!'