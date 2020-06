Vijf jonge zwanen verdwenen in de Holy

Schiedam/Vlaardingen - We krijgen regelmatig het verzoek om bij het plaatsen van zwanenfoto's niet de plek te noemen waar ze zijn genomen. Dat heeft onder meer te maken met zwanen die volgens velen door criminelen worden weggehaald. Dat was vorig jaar veelvuldig het geval in de regio Den Haag en nu is er een serieuze melding met betrekking tot vijf verdwenen zwanen bij onze buren in Vlaardingen.



(Peter Spek)

Jan van der Vlies hoopt niet dat de vijf zwanen jongen ten prooi zijn gevallen aan stropers. De Vlaardinger is bedroefd. Elk jaar komt het zwanengezin haar jongen showen in de Holy aan de IJsselhoevedreef. “Ook dit jaar weer en met trots liet moederzwaan haar zes jongelingen zien, die ik in mijn tuin zo af en toe laat bivakkeren. Het zijn bijna huisvrienden geworden.”

Maar vorige week sloeg de schrik hem om het hart. “Ineens zag ik nog maar één jong bij zijn moeder zwemmen”, begint Jan van der Vlies zijn trieste verhaal. “De jonge zwanen waren al te groot om door een snoek of een meeuw opgegeten te worden. Er moet iets anders aan de hand zijn geweest”, zegt de Vlaardinger. Nog dezelfde dag hoorde hij het verhaal uit Den Haag, waar stropers actief zijn geweest om zwanen en ganzen te schieten en de dieren vervolgens hebben meegenomen. “Dat zal toch hier niet zijn gebeurd”, zegt Jan van der Vlies verontwaardigd, die hoorde dat de stropers ongure types zijn.

Een veel gebruikt middel is, dat de stropers de dieren een paar dagen voedden, zodat zij vertrouwd raken om ze daarna aan hun nek uit het water te halen. “Die vorm van dierenmishandeling heb ik hier gelukkig niet meegemaakt, maar ik vraag mij wel hardop af waar die vijf jonge zwanen zijn gebleven en of mensen in de Holy iets gezien hebben om achter de oorzaak van deze verdwijning te komen.”Jan van der Vlies kijkt bezorgd naar vader en moeder zwaan, die het nog enig overgebleven jong angstvallig beschermen. Waar de overige vijf zijn gebleven is een groot raadsel in de Holy.