Met de Schiedam Blue Bottle strijden we tegen de vervuiling

Schiedam - Met de afname van liefst 1400 flessen door de Frankelandgroep krijgt het programma Water Refill in Schiedam meteen een stevige impuls. Woensdagmiddag gaat het programma van start met de uitreiking van de eerste fles Schiedam Blue Bottle aan een vertegenwoordiging van burgemeester en wethouders. Dat gebeurt bij wijnhandel Oranje aan de Oranjestraat 10.



(Kor Kegel)

Refill is een milieuvriendelijk Schiedams initiatief, opgezet door Lara Melkert en Yvette Kloos, beiden uit de Jeneverstad. Op Curaçao ontmoetten zij elkaar en ze werden goede vriendinnen. Terwijl hun kinderen speelden op de strandjes, zagen ze in de baaien een enorme vervuiling, vooral bestaande uit plastic flessen. Ze besloten er iets tegen te ondernemen.

Ze kwamen op het idee van hervulbare flessen en gaven hun plan de naam Water Refill Program. De flessen zijn van roestvrijstaal: drank blijft er 24 uur koud in en warme drank blijft 12 uur op temperatuur. De D-Bottles zien er hip uit en dat kan het publiek ertoe verleiden om af te zien van wegwerpflessen. Dat zal de afvalberg verkleinen. En ook de ‘plastic soup’ in de oceanen.

Op Curaçao begonnen Lara en Yvette ermee in december 2017, met hulp van lokale partners, en nu lanceren ze de D-bottle in hun eigen stad Schiedam. Ze vonden de gemeente, instellingen, lokale ondernemers en burgers bereid tot medewerking. “Nooit eerder was er in Nederland zo’n gezamenlijk initiatief”, zegt Lara Melkert verheugd. De Schiedamse kunstenaar Jacques Tange maakte een aansprekend ontwerp voor de D-bottle met Schiedam Blue. Op de eerste 350 bestelde flessen zal hij zijn handtekening zetten.

De stalen fles kost € 19,95 en dan heb je een mooi cadeau – of souvenir. De Frankelandgroep heeft 1400 flessen besteld als cadeautje voor de medewerkers die er in de coronacrisis een paar loodzware maanden op hebben zitten. De locatie Frankeland heeft een van de tappunten voor gratis koud drinkwater. Van de koopprijs gaat vijftig cent per fles naar een goed doel. Er is gekozen voor natuur- en milieu-educatiecentrum De Harreweg, die woensdagmiddag meteen al een cheque krijgt uitgereikt.