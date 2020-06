De deuren van Wenneker Cinema gaan op 2 juli weer open!

Schiedam - Het bestuur van Wenneker Cinema heeft de knoop doorgehakt. Met inachtneming van de afstandsregels en met speciale hygiënemaatregelen, vinden vanaf donderdag 2 juli vier avondvoorstellingen per week in de grote zaal plaats (wo/do/vr/za). De films die in maart en april geprogrammeerd stonden, staan als eerst op het programma.



Vanaf donderdag 6 augustus wordt het programma in principe uitgebreid naar acht avondvoorstellingen per week, verdeeld over beide zalen (wo/do/vr/za). Matinees worden weer geprogrammeerd vanaf september. Het nieuwe programma staat binnenkort op www.wennekercinema.nl. Kaarten zijn vanaf dat moment (uitsluitend)online te koop. De kassa in het Wennekerpand blijft voorlopig gesloten. Wenneker Cinema houdt zich aan de protocollen voor bioscopen en horeca die zijn goedgekeurd door de overheid en doet er alles aan om bezoekers een fijn bezoek te bezorgen. Op de website is te lezen welke maatregelen getroffen worden in het belang van de gezondheid van onze bezoekers en medewerkers.

Kinderprogramma (schoolvakantie 18 juli-30 augustus)

Speciaal voor alle gezinnen die dit jaar niet of beperkt met vakantie gaan, biedt Wenneker Cinema vanaf 18 juli een serie kindervoorstellingen in de zomervakantie.

Medewerkers, vrijwilligers en bestuur van Wenneker Cinema hopen alle bezoekers weer in goede gezondheid te verwelkomen vanaf 2 juli. Tot snel! Namens Wenneker Cinema, Gerard Sparla en Fred van de Griend.